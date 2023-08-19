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На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация - РИА Новости Крым, 19.08.2023
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту. Об этом в субботу вечером сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T18:45
2023-08-19T18:48
луна
первая в истории современной россии миссия на луну
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наука и технологии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту. Об этом в субботу вечером сообщили в "Роскосмосе".Сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию.Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили, что станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты.Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхностиШкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеПолет на Луну: впервые в современной истории России
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луна, первая в истории современной россии миссия на луну, роскосмос, наука и технологии, россия, космос, космодром "восточный", новости
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация

Нештатная ситуация произошла на станции "Луна-25" - Роскосмос

18:45 19.08.2023 (обновлено: 18:48 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция Луна-25 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту. Об этом в субботу вечером сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25"в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию.
Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили, что станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты.
Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.
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