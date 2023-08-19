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На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация

На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация - РИА Новости Крым, 19.08.2023

На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация

Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту. Об этом в субботу вечером сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T18:45

2023-08-19T18:45

2023-08-19T18:48

луна

первая в истории современной россии миссия на луну

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту. Об этом в субботу вечером сообщили в "Роскосмосе".Сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию.Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили, что станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты.Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхностиШкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеПолет на Луну: впервые в современной истории России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, первая в истории современной россии миссия на луну, роскосмос, наука и технологии, россия, космос, космодром "восточный", новости