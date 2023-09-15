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Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24" - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"
Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24" - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"
Сегодня с 31-й площадки космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T19:58
2023-09-15T19:58
космос
роскосмос
наука и технологии
союз мс-24
россия
байконур
мкс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Сегодня с 31-й площадки космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". Об этом сообщает Роскосмос.По данным Роскосмоса, в экипаж корабля входят участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Плановая продолжительность экспедиции – 375 суток. За это время намечены четыре выхода в открытый космос по российской программе. Также запланировано прибытие четыре грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований.Корабль доставит на МКС около 120 кг различных грузов. Помимо личных вещей космонавтов, питания, будут переданы фото- и видеоаппаратура, сменные носители информации, бортовая документация, расходные материалы, укладки для проведения научных экспериментов "Экон-М", "Взаимодействие-2", "МСК-2", "Фаген" и "Цитомеханариум".Ранее в Роскосмосе рассказывали, что на ракету "Союз-2.1а" нанесены изображения, посвященные 130-летию города Новосибирск, 125-летию Московского Художественного театра имени Чехова, 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и Международной выставке-форуму "Россия".Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт Титов оценил перспективы полета на МарсМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне
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космос, роскосмос, наука и технологии, союз мс-24, россия, байконур, мкс
Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"

С Байконура на МКС стартовал экипаж космонавтов участников длительных экспедиций

19:58 15.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24"
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-24
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Сегодня с 31-й площадки космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". Об этом сообщает Роскосмос.

"Выведение "Союза МС-24" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе седьмой — с Байконура и второй — с кораблем "Союз", — говорится на сайте госкорпорации.

По данным Роскосмоса, в экипаж корабля входят участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Плановая продолжительность экспедиции – 375 суток. За это время намечены четыре выхода в открытый космос по российской программе. Также запланировано прибытие четыре грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований.

"В 21.56 должна произойти стыковка "Союза МС-24" к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции", — сообщают в Роскосмосе.

Корабль доставит на МКС около 120 кг различных грузов. Помимо личных вещей космонавтов, питания, будут переданы фото- и видеоаппаратура, сменные носители информации, бортовая документация, расходные материалы, укладки для проведения научных экспериментов "Экон-М", "Взаимодействие-2", "МСК-2", "Фаген" и "Цитомеханариум".
Ранее в Роскосмосе рассказывали, что на ракету "Союз-2.1а" нанесены изображения, посвященные 130-летию города Новосибирск, 125-летию Московского Художественного театра имени Чехова, 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и Международной выставке-форуму "Россия".
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