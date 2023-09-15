https://crimea.ria.ru/20230915/blizhe-k-zvezdam-s-baykonura-startoval-korabl-soyuz-ms-24-1131450546.html

Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"

Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24" - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"

Сегодня с 31-й площадки космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T19:58

2023-09-15T19:58

2023-09-15T19:58

космос

роскосмос

наука и технологии

союз мс-24

россия

байконур

мкс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Сегодня с 31-й площадки космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". Об этом сообщает Роскосмос.По данным Роскосмоса, в экипаж корабля входят участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Плановая продолжительность экспедиции – 375 суток. За это время намечены четыре выхода в открытый космос по российской программе. Также запланировано прибытие четыре грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований.Корабль доставит на МКС около 120 кг различных грузов. Помимо личных вещей космонавтов, питания, будут переданы фото- и видеоаппаратура, сменные носители информации, бортовая документация, расходные материалы, укладки для проведения научных экспериментов "Экон-М", "Взаимодействие-2", "МСК-2", "Фаген" и "Цитомеханариум".Ранее в Роскосмосе рассказывали, что на ракету "Союз-2.1а" нанесены изображения, посвященные 130-летию города Новосибирск, 125-летию Московского Художественного театра имени Чехова, 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и Международной выставке-форуму "Россия".Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт Титов оценил перспективы полета на МарсМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне

космос

россия

байконур

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, наука и технологии, союз мс-24, россия, байконур, мкс