https://crimea.ria.ru/20230915/kosmonavt-titov-otsenil-perspektivy-poleta-na-mars-1131402148.html

Космонавт Титов оценил перспективы полета на Марс

Космонавт Титов оценил перспективы полета на Марс - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Космонавт Титов оценил перспективы полета на Марс

Отдаленность Марса делает задачу по его покорению сложной, однако полеты на красную планету могут совершиться в будущем благодаря заделу, оставленному еще... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T07:44

2023-09-15T07:44

2023-09-15T07:44

космос

радио "спутник в крыму"

марс

владимир титов

россия

мнения

наука и технологии

промышленность россии

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Отдаленность Марса делает задачу по его покорению сложной, однако полеты на красную планету могут совершиться в будущем благодаря заделу, оставленному еще советскими специалистами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советский, российский космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов, который на этой неделе прибыл с визитом в Крым."Марс далековато, но маршруты к нему наши проектанты начинали разрабатывать еще в гагаринское время. Потом они менялись в зависимости от пилотируемых аппаратов, двигательных установок, оборудования, которое мы имели, от электроники, которая позволяла делать более усовершенствованные системы на борту. Проекты пересматривались и переделывались постоянно. С тех пор, думаю, имеются какие-то заделы", - убежден космонавт.Чтобы покорение Марса стало реальностью, необходимы несколько условий, главные из которых - развитие космической промышленности и подготовка квалифицированных молодых кадров.Он подчеркнул, что речь идет об отдаленных перспективах, но в целом задача реализуема.Ранее руководитель федеральной астрологической программы Кирилл Лазоренко объяснил, зачем землянам лететь на Марс. По его словам, эта планета входит в своеобразную "зону жизни" и в будущем может быть колонизирована человеком. Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет сделал первые цветные фотографии МарсаПочти как Земля: ученые назвали пригодную для жизни планетуМарс похож на Крым: найдены сходства климата планеты и полуострова

https://crimea.ria.ru/20210824/kak-ispolzovat-kosmicheskiy-potentsial-kryma---mnenie-1120641713.html

космос

марс

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, марс, владимир титов, россия, мнения, наука и технологии, промышленность россии, ссср