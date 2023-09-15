Космонавт Титов оценил перспективы полета на Марс
Космонавт Владимир Титов считает покорение Марса реальным
© © Fotolia/ artemp1Планета Марс
© © Fotolia/ artemp1
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Отдаленность Марса делает задачу по его покорению сложной, однако полеты на красную планету могут совершиться в будущем благодаря заделу, оставленному еще советскими специалистами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советский, российский космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов, который на этой неделе прибыл с визитом в Крым.
"Марс далековато, но маршруты к нему наши проектанты начинали разрабатывать еще в гагаринское время. Потом они менялись в зависимости от пилотируемых аппаратов, двигательных установок, оборудования, которое мы имели, от электроники, которая позволяла делать более усовершенствованные системы на борту. Проекты пересматривались и переделывались постоянно. С тех пор, думаю, имеются какие-то заделы", - убежден космонавт.
Чтобы покорение Марса стало реальностью, необходимы несколько условий, главные из которых - развитие космической промышленности и подготовка квалифицированных молодых кадров.
"Техническая сторона, заводская часть - изготовить. Чтобы все работало, нужны конструкторы, которые все это сложат в ту машину, которая будет способна так далеко летать и выполнять такие сложные задачи. Ну и, естественно, подготовка квалифицированных экипажей", - перечислил Титов.
Он подчеркнул, что речь идет об отдаленных перспективах, но в целом задача реализуема.
Ранее руководитель федеральной астрологической программы Кирилл Лазоренко объяснил, зачем землянам лететь на Марс. По его словам, эта планета входит в своеобразную "зону жизни" и в будущем может быть колонизирована человеком.
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