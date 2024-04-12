https://crimea.ria.ru/20240412/putin-prisvoil-zvaniya-geroya-rossii-kosmonavtam-petelinu-i-fedyaevu-1136502698.html

Путин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву

Путин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Путин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву

Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героя России, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T10:27

2024-04-12T10:27

2024-04-12T10:27

космос

роскосмос

владимир путин (политик)

закон и право

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героя России, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Также глава государства присвоил Петелину и Федяеву почетные звания "Летчик-космонавт Российской Федерации".Первую в истории Белоруссии женщину-космонавта Марину Василевскую российский лидер наградил орденом Гагарина "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".Эту награду также получили инструкторы-космонавты-испытатели Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбитеЧто умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбитеМесто Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, владимир путин (политик), закон и право, россия, новости