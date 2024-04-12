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Путин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву
Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героя России, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T10:27
2024-04-12T10:27
2024-04-12T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героя России, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Также глава государства присвоил Петелину и Федяеву почетные звания "Летчик-космонавт Российской Федерации".Первую в истории Белоруссии женщину-космонавта Марину Василевскую российский лидер наградил орденом Гагарина "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".Эту награду также получили инструкторы-космонавты-испытатели Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбитеЧто умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбитеМесто Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя
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космос, роскосмос, владимир путин (политик), закон и право, россия, новости
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Петелину и Федяеву
Космонавтам Петелину и Федяеву присвоены звания Героя России – указ Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героя России, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание "Героя Российской Федерации" Петелину Дмитрию Александровичу - инструктору-космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина", Федяеву Андрею Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина", - говорится в документе.
Также глава государства присвоил Петелину и Федяеву почетные звания "Летчик-космонавт Российской Федерации".
Первую в истории Белоруссии женщину-космонавта Марину Василевскую российский лидер наградил орденом Гагарина "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".
Эту награду также получили инструкторы-космонавты-испытатели Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.
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