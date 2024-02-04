Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите
Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на космодроме "Байконур".
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
"Сегодня в 11:30:08 мск Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.
Согласно прогнозам, 5 июня 2024 года Кононенко наберет в сумме тысячу суток в космосе, а по завершению годовой экспедиции (23 сентября 2024 года) его суммарный налет составит 1 110 суток.
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" стартовала с Байконура к Международной космической станции 15 сентября 2023 года. В экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. По плану экспедиция должна продлиться 375 суток. За это время намечены четыре выхода в открытый космос по российской программе.
Весной на МКС отправится экипаж с российским, белорусским и американским космонавтами на борту. Белоруссию в составе экипажа будет представлять женщина.
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