https://crimea.ria.ru/20240204/rossiyskiy-kosmonavt-pobil-mirovoy-rekord-po-prebyvaniyu-na-orbite-1134680338.html

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T12:00

2024-02-04T12:00

2024-02-04T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".Согласно прогнозам, 5 июня 2024 года Кононенко наберет в сумме тысячу суток в космосе, а по завершению годовой экспедиции (23 сентября 2024 года) его суммарный налет составит 1 110 суток.Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" стартовала с Байконура к Международной космической станции 15 сентября 2023 года. В экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. По плану экспедиция должна продлиться 375 суток. За это время намечены четыре выхода в открытый космос по российской программе.Весной на МКС отправится экипаж с российским, белорусским и американским космонавтами на борту. Белоруссию в составе экипажа будет представлять женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскосмосе создают космический корабль будущегоКосмонавт Титов оценил перспективы полета на МарсНа орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, олег кононенко, космос, россия, новости, в мире