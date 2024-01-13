https://crimea.ria.ru/20240113/russkiy-beloruska-i-amerikanets-otpravyatsya-v-kosmos-na-bortu-soyuza-1134161219.html

Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"

Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза" - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"

Весной на МКС отправится экипаж с российским, белорусским и американским космонавтами на борту. Белоруссию в составе экипажа будет представлять женщина,... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T07:10

2024-01-13T07:10

2024-01-13T07:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Весной на МКС отправится экипаж с российским, белорусским и американским космонавтами на борту. Белоруссию в составе экипажа будет представлять женщина, сообщили в Роскосмосе.На данный момент в Роскосмосе идет подготовка к старту. 12 января в космосе была проведена коррекция орбиты МКС.Космонавт NASA Лорал О’Хара, которая вернется на землю "Союзом МС-25", находится на орбите с 15 сентября 2023 года. Она отправилась в космос с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.Транспортный корабль "Прогресс МС-24" совершил стыковку с Международной станцией 25 августа 2023 года. Он доставил на борт 2495 кг грузов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскосмосе создают космический корабль будущегоМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне

космос

россия

белоруссия

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, россия, белоруссия, сша, мкс, союз мс-24, союз мс-25, новости