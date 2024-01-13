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Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза" - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"
Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза" - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"
Весной на МКС отправится экипаж с российским, белорусским и американским космонавтами на борту. Белоруссию в составе экипажа будет представлять женщина,... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Весной на МКС отправится экипаж с российским, белорусским и американским космонавтами на борту. Белоруссию в составе экипажа будет представлять женщина, сообщили в Роскосмосе.На данный момент в Роскосмосе идет подготовка к старту. 12 января в космосе была проведена коррекция орбиты МКС.Космонавт NASA Лорал О’Хара, которая вернется на землю "Союзом МС-25", находится на орбите с 15 сентября 2023 года. Она отправилась в космос с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.Транспортный корабль "Прогресс МС-24" совершил стыковку с Международной станцией 25 августа 2023 года. Он доставил на борт 2495 кг грузов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскосмосе создают космический корабль будущегоМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне
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космос, роскосмос, россия, белоруссия, сша, мкс, союз мс-24, союз мс-25, новости
Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"

На МКС отправится международный экипаж с российским и белорусским космонавтами

07:10 13.01.2024 (обновлено: 07:22 13.01.2024)
 
© Flickr/ NASA JohnsonВид из иллюминатора МКС
Вид из иллюминатора МКС
© Flickr/ NASA Johnson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Весной на МКС отправится экипаж с российским, белорусским и американским космонавтами на борту. Белоруссию в составе экипажа будет представлять женщина, сообщили в Роскосмосе.

"Весной к МКС отправится пилотируемый корабль "Союз МС-25" с международным экипажем: космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким, участницей космического полета из Республики Беларусь Мариной Василевской и астронавтом NASA Трейси Дайсон. Через 12 суток Олег и Марина вернутся домой на "Союзе МС-24" вместе с Лорал О’Хара, которая уже четыре месяца работает на станции", – информирует официальный Telegram-канал космического агентства.

На данный момент в Роскосмосе идет подготовка к старту. 12 января в космосе была проведена коррекция орбиты МКС.
Космонавт NASA Лорал О’Хара, которая вернется на землю "Союзом МС-25", находится на орбите с 15 сентября 2023 года. Она отправилась в космос с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.
Транспортный корабль "Прогресс МС-24" совершил стыковку с Международной станцией 25 августа 2023 года. Он доставил на борт 2495 кг грузов.
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