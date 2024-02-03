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На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом - РИА Новости Крым, 03.02.2024
На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом в субботу был успешно выведен на земную орбиту. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T18:20
2024-02-03T18:20
2024-02-03T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом в субботу был успешно выведен на земную орбиту. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.Запуск состоялся в 11.06 по местному времени (6.06 мск) с космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту девять спутников, в числе которых был и аппарат с искусственным интеллектом.Вместе с этим спутником на орбиту выведены спутник NExSat-1, а также DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", "Синшидай-19" и "Синшидай-20".Читайте также на РИА Новости Крым:Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"В Роскосмосе создают космический корабль будущегоПутин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием
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китай, космос, искусственный интеллект, в мире, наука и технологии, новости
На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом
18:20 03.02.2024 (обновлено: 18:48 03.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом в субботу был успешно выведен на земную орбиту. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.
Запуск состоялся в 11.06 по местному времени (6.06 мск) с космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту девять спутников, в числе которых был и аппарат с искусственным интеллектом.
Аппарат "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18") оснащен интегрированной сетью зондирования. Он предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите и может возможность удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.
Вместе с этим спутником на орбиту выведены спутник NExSat-1, а также DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", "Синшидай-19" и "Синшидай-20".
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