https://crimea.ria.ru/20240203/na-orbitu-zapuschen-pervyy-v-mire-sputnik-s-iskusstvennym-intellektom-1134669306.html

На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом

На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом - РИА Новости Крым, 03.02.2024

На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом

Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом в субботу был успешно выведен на земную орбиту. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T18:20

2024-02-03T18:20

2024-02-03T18:48

китай

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искусственный интеллект

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом в субботу был успешно выведен на земную орбиту. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.Запуск состоялся в 11.06 по местному времени (6.06 мск) с космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту девять спутников, в числе которых был и аппарат с искусственным интеллектом.Вместе с этим спутником на орбиту выведены спутник NExSat-1, а также DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", "Синшидай-19" и "Синшидай-20".Читайте также на РИА Новости Крым:Русский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"В Роскосмосе создают космический корабль будущегоПутин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

китай

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, космос, искусственный интеллект, в мире, наука и технологии, новости