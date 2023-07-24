Рейтинг@Mail.ru
Цена бензина на российской бирже побила рекорд - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230724/tsena-benzina-na-rossiyskoy-birzhe-pobila-rekord-1130274094.html
Цена бензина на российской бирже побила рекорд
Цена бензина на российской бирже побила рекорд - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Цена бензина на российской бирже побила рекорд
торгов за понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T19:45
2023-07-24T19:45
экономика
россия
топливо
новости
бензин
цены и тарифы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:111:1619:1021_1920x0_80_0_0_b54e3ba7b40db2febf77f337e7ce4ea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. По итогам торгов за понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды, сообщает РИА Новости.Летнее дизельное топливо сохранило стоимость на уровне торгов пятницы - 57 635 рублей за тонну. Мазут и авиакеросин подорожали на 1,65% и 0,21%, до 23 181 и 65 565 рублей за тонну соответственно.Подорожание топлива весной и летом этого года было связано с сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях, резюмирует РИА Новости.Как объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, крымские компании приобретают топливо исключительно на Санкт-Петербургской бирже. Он считает, что переломить ситуацию с удорожанием бензина можно, если наладить закупки напрямую у производителей. В этом случае бензин и дизель будут отпускаться по фиксированной стоимости, не зависящей от внешних факторов, таких, как сезонные ремонты нефтеперерабатывающих заводов, увеличение экспортной отгрузки и т.д.В Крыму цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России, констатировал в конце июня глава республики Сергей Аксенов. Власти полуострова направили в правительство России предложения для снижения стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Прорабатывается инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель, минуя биржевые торги.Читайте также на РИА Новости КрымЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюКогда в Крыму подешевеет бензинКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1e5730621f902c062bfb9088c869e9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, россия, топливо, новости, бензин, цены и тарифы, общество
Цена бензина на российской бирже побила рекорд

Цена бензина Аи-95 и Аи-92 на российской бирже выросла до рекордных показателей

19:45 24.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. По итогам торгов за понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды, сообщает РИА Новости.
"Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в понедельник на 0,55% - до 64 879 рублей за тонну. Это очередной рекорд, уже тринадцатую торговую сессию подряд. Стоимость марки Аи-95 также выросла - на 0,21%, до 69 925 рублей, четвертый день обновляя рекорд", - сообщает агентство со ссылкой на данные биржевых торгов.
Летнее дизельное топливо сохранило стоимость на уровне торгов пятницы - 57 635 рублей за тонну. Мазут и авиакеросин подорожали на 1,65% и 0,21%, до 23 181 и 65 565 рублей за тонну соответственно.
Подорожание топлива весной и летом этого года было связано с сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях, резюмирует РИА Новости.
Как объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, крымские компании приобретают топливо исключительно на Санкт-Петербургской бирже. Он считает, что переломить ситуацию с удорожанием бензина можно, если наладить закупки напрямую у производителей. В этом случае бензин и дизель будут отпускаться по фиксированной стоимости, не зависящей от внешних факторов, таких, как сезонные ремонты нефтеперерабатывающих заводов, увеличение экспортной отгрузки и т.д.
В Крыму цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России, констатировал в конце июня глава республики Сергей Аксенов. Власти полуострова направили в правительство России предложения для снижения стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Прорабатывается инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель, минуя биржевые торги.
Читайте также на РИА Новости Крым
Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
Когда в Крыму подешевеет бензин
Крым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами
 
ЭкономикаРоссияТопливоНовостиБензинЦены и тарифыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55Главные события и заявления дня: 24 июля
21:31В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка
21:25Крымский мост снова перекрыт
21:17С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем
21:13В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост
21:03Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение
20:55Автоледи на "пятерке" влетела в Range Rover на ялтинской трассе
20:41В Севастополе простились с двумя героями СВО
20:34"Нафтогаз Украины" объявил о прекращении поставок
20:28Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые
20:07Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование
19:56"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации
19:45Цена бензина на российской бирже побила рекорд
19:13Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение
18:25В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
17:44Новая форма национальной валюты появится в России
17:07Пострадавшая при взрыве на Крымском мосту девочка выписана из больницы
16:40ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов
16:30Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
15:51Что произошло в Джанкойском районе Крыма
Лента новостейМолния