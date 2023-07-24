Цена бензина на российской бирже побила рекорд
Цена бензина Аи-95 и Аи-92 на российской бирже выросла до рекордных показателей
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. По итогам торгов за понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды, сообщает РИА Новости.
"Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в понедельник на 0,55% - до 64 879 рублей за тонну. Это очередной рекорд, уже тринадцатую торговую сессию подряд. Стоимость марки Аи-95 также выросла - на 0,21%, до 69 925 рублей, четвертый день обновляя рекорд", - сообщает агентство со ссылкой на данные биржевых торгов.
Летнее дизельное топливо сохранило стоимость на уровне торгов пятницы - 57 635 рублей за тонну. Мазут и авиакеросин подорожали на 1,65% и 0,21%, до 23 181 и 65 565 рублей за тонну соответственно.
Подорожание топлива весной и летом этого года было связано с сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях, резюмирует РИА Новости.
Как объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, крымские компании приобретают топливо исключительно на Санкт-Петербургской бирже. Он считает, что переломить ситуацию с удорожанием бензина можно, если наладить закупки напрямую у производителей. В этом случае бензин и дизель будут отпускаться по фиксированной стоимости, не зависящей от внешних факторов, таких, как сезонные ремонты нефтеперерабатывающих заводов, увеличение экспортной отгрузки и т.д.
В Крыму цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России, констатировал в конце июня глава республики Сергей Аксенов. Власти полуострова направили в правительство России предложения для снижения стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Прорабатывается инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель, минуя биржевые торги.
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