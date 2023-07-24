https://crimea.ria.ru/20230724/tsena-benzina-na-rossiyskoy-birzhe-pobila-rekord-1130274094.html

Цена бензина на российской бирже побила рекорд

Цена бензина на российской бирже побила рекорд - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Цена бензина на российской бирже побила рекорд

торгов за понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T19:45

2023-07-24T19:45

2023-07-24T19:45

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. По итогам торгов за понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды, сообщает РИА Новости.Летнее дизельное топливо сохранило стоимость на уровне торгов пятницы - 57 635 рублей за тонну. Мазут и авиакеросин подорожали на 1,65% и 0,21%, до 23 181 и 65 565 рублей за тонну соответственно.Подорожание топлива весной и летом этого года было связано с сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях, резюмирует РИА Новости.Как объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, крымские компании приобретают топливо исключительно на Санкт-Петербургской бирже. Он считает, что переломить ситуацию с удорожанием бензина можно, если наладить закупки напрямую у производителей. В этом случае бензин и дизель будут отпускаться по фиксированной стоимости, не зависящей от внешних факторов, таких, как сезонные ремонты нефтеперерабатывающих заводов, увеличение экспортной отгрузки и т.д.В Крыму цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России, констатировал в конце июня глава республики Сергей Аксенов. Власти полуострова направили в правительство России предложения для снижения стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Прорабатывается инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель, минуя биржевые торги.Читайте также на РИА Новости КрымЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюКогда в Крыму подешевеет бензинКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, топливо, новости, бензин, цены и тарифы, общество