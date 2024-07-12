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Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют
Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T17:35
2024-07-12T17:38
владимир путин (политик)
закон и право
акциз
автомобиль
топливо
экономика
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы РФ, в том числе в части акцизов, пишет РИА Новости.Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса устанавливается:На бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно.На дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей.Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается:Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз составит:Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз составит:До 200 лошадиных сил включительно - 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно.До 300 лошадиных сил включительно - 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля.До 400 лошадиных сил – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль.До 500 лошадиных сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля.Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно.Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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владимир путин (политик), закон и право, акциз, автомобиль, топливо, экономика, новости, россия
Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют

Путин подписал закон об индексации акцизов на автомобили и бензин

17:35 12.07.2024 (обновлено: 17:38 12.07.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОткрытие новой автозаправочной станции
Открытие новой автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы РФ, в том числе в части акцизов, пишет РИА Новости.
Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса устанавливается:
  • на 2025 год - в размере 15 755 рублей за тонну,
  • на 2026 год – 16 385 рублей,
  • на 2027 год – 17 040 рублей.
На бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно.
На дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей.
Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается:
  • на 2025 год в размере 6 940 рублей за тонну,
  • на 2026 год – 7 218 рублей,
  • на 2027 год – 7 507 рублей.
Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз составит:
  • в 2025 году - 583 рубля за лошадиную силу,
  • в 2026 году – 606 рублей,
  • в 2027 году - 630 рублей.
Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз составит:
  • на 2025 год - 61 рубль за лошадиную силу,
  • на 2026 год - 63 рубля,
  • на 2027 год - 66 рублей;
До 200 лошадиных сил включительно - 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно.
До 300 лошадиных сил включительно - 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля.
До 400 лошадиных сил – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль.
До 500 лошадиных сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля.
Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
АЗС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом
 
Владимир Путин (политик)Закон и правоАкцизАвтомобильТопливоЭкономикаНовостиРоссия
 
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