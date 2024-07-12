https://crimea.ria.ru/20240712/aktsizy-na-avtomobili-i-benzin-proindeksiruyut-1138812136.html

Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют

Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Акцизы на автомобили и бензин проиндексируют

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T17:35

2024-07-12T17:35

2024-07-12T17:38

владимир путин (политик)

закон и право

акциз

автомобиль

топливо

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новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы РФ, в том числе в части акцизов, пишет РИА Новости.Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса устанавливается:На бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно.На дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей.Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается:Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз составит:Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз составит:До 200 лошадиных сил включительно - 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно.До 300 лошадиных сил включительно - 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля.До 400 лошадиных сил – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль.До 500 лошадиных сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля.Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно.Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://crimea.ria.ru/20240702/s-chem-svyazan-rost-tsen-na-benzin-v-krymu-letom-1138534052.html

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владимир путин (политик), закон и право, акциз, автомобиль, топливо, экономика, новости, россия