https://crimea.ria.ru/20240708/avtomobil-na-benzine-ili-gaze-chto-bezopasney-1138606369.html
Автомобиль на бензине или газе: что безопасней
Автомобиль на бензине или газе: что безопасней - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Автомобиль на бензине или газе: что безопасней
Переоборудование автомобиля под газ становится все более актуальным. Перевести на метан, пропан можно практически любую машину, за исключением электромобиля... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T09:31
2024-07-08T09:31
2024-07-08T09:31
автомобиль
радио "спутник в крыму"
мнения
совет эксперта
транспорт
газомоторное топливо
юрий артамонов
александр иванов
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Безопасность автомобиля на газовом оборудовании – мнения экспертов
Безопасность автомобиля на газовом оборудовании – мнения экспертов
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Переоборудование автомобиля под газ становится все более актуальным. Перевести на метан, пропан можно практически любую машину, за исключением электромобиля. Насколько газомоторные транспортные средства безопасные, в эфире радио "Спутник в Крыму" обсудили с инженером регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в городе Симферополь Юрием Артамоновым и механиком "Профи-газ" Александром Ивановым."Газовый автомобиль более опасный, чем на бензине. Некоторые СТО даже не принимают с газобаллонным оборудованием", – говорит Юрий Артамонов.По мнению же Александра Иванова, газомоторный автомобиль более безопасный. Объясняет он это тем, что метан, если и может взорваться, то, как правило, только на АЗС под высоким давлением.Эксперты также обратили внимание, что одни водители ездят на пропане, другие на метане. Метан легче воздуха и при утечке уходит в небо. Пропан тяжелее воздуха и при утечке начинает стелиться по земле, заполнять емкости. Обычно в личное пользование ставят пропан. Таксисты чаще ставят метан. Но на нем запас хода не такой большой.Специалист уточняет что на баллоне есть скоростной клапан. Если газ будет выходить с большой скоростью, то клапан перекрывается. Также есть обратный клапан при заправке. Если произойдет обрыв трубки заправочного устройства, на этот случай тоже предусмотрен обратный клапан."Основная причина взрыва метановых баллонов – переполнение их давлением. Вообще рекомендуется оставлять хотя бы 20% объема баллона незаполненным", – обращают внимание эксперты.Ранее правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ. Насколько выгоден переход на метан, в комментарии РИА Новости Крым рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
https://crimea.ria.ru/20220923/chto-budet-s-gazovymi-zapravkami-v-rossii--mnenie-eksperta-1124593558.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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автомобиль, мнения, совет эксперта, транспорт, газомоторное топливо, юрий артамонов, александр иванов
Автомобиль на бензине или газе: что безопасней
Безопасность автомобиля на газовом оборудовании – мнения экспертов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым.
Переоборудование автомобиля под газ становится все более актуальным. Перевести на метан, пропан можно практически любую машину, за исключением электромобиля. Насколько газомоторные транспортные средства безопасные, в эфире радио "Спутник в Крыму"
обсудили с инженером регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в городе Симферополь Юрием Артамоновым и механиком "Профи-газ" Александром Ивановым.
"Газовый автомобиль более опасный, чем на бензине. Некоторые СТО даже не принимают с газобаллонным оборудованием", – говорит Юрий Артамонов.
По мнению же Александра Иванова, газомоторный автомобиль более безопасный. Объясняет он это тем, что метан, если и может взорваться, то, как правило, только на АЗС под высоким давлением.
Эксперты также обратили внимание, что одни водители ездят на пропане, другие на метане. Метан легче воздуха и при утечке уходит в небо. Пропан тяжелее воздуха и при утечке начинает стелиться по земле, заполнять емкости. Обычно в личное пользование ставят пропан. Таксисты чаще ставят метан. Но на нем запас хода не такой большой.
"В случае аварии газовый баллон, если говорить про пропан, имеет толщину стенок около 0,9 мм. Толщина автомобильного кузова меньше. Если автомобиль попадет в аварию, все остается на месте. Может быть, баллон немного деформируется, но утечек газа не должно быть, если нет обрыва трубки", – объясняет один из экспертов.
Специалист уточняет что на баллоне есть скоростной клапан. Если газ будет выходить с большой скоростью, то клапан перекрывается. Также есть обратный клапан при заправке. Если произойдет обрыв трубки заправочного устройства, на этот случай тоже предусмотрен обратный клапан.
"Основная причина взрыва метановых баллонов – переполнение их давлением. Вообще рекомендуется оставлять хотя бы 20% объема баллона незаполненным", – обращают внимание эксперты.
Ранее правительство увеличило долю субсидирования
расходов по переводу автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ. Насколько выгоден переход на метан, в комментарии РИА Новости Крым
рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.