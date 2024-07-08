https://crimea.ria.ru/20240708/avtomobil-na-benzine-ili-gaze-chto-bezopasney-1138606369.html

Автомобиль на бензине или газе: что безопасней

Автомобиль на бензине или газе: что безопасней - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Автомобиль на бензине или газе: что безопасней

Переоборудование автомобиля под газ становится все более актуальным. Перевести на метан, пропан можно практически любую машину, за исключением электромобиля... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T09:31

2024-07-08T09:31

2024-07-08T09:31

автомобиль

радио "спутник в крыму"

мнения

совет эксперта

транспорт

газомоторное топливо

юрий артамонов

александр иванов

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Безопасность автомобиля на газовом оборудовании – мнения экспертов Безопасность автомобиля на газовом оборудовании – мнения экспертов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Переоборудование автомобиля под газ становится все более актуальным. Перевести на метан, пропан можно практически любую машину, за исключением электромобиля. Насколько газомоторные транспортные средства безопасные, в эфире радио "Спутник в Крыму" обсудили с инженером регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в городе Симферополь Юрием Артамоновым и механиком "Профи-газ" Александром Ивановым."Газовый автомобиль более опасный, чем на бензине. Некоторые СТО даже не принимают с газобаллонным оборудованием", – говорит Юрий Артамонов.По мнению же Александра Иванова, газомоторный автомобиль более безопасный. Объясняет он это тем, что метан, если и может взорваться, то, как правило, только на АЗС под высоким давлением.Эксперты также обратили внимание, что одни водители ездят на пропане, другие на метане. Метан легче воздуха и при утечке уходит в небо. Пропан тяжелее воздуха и при утечке начинает стелиться по земле, заполнять емкости. Обычно в личное пользование ставят пропан. Таксисты чаще ставят метан. Но на нем запас хода не такой большой.Специалист уточняет что на баллоне есть скоростной клапан. Если газ будет выходить с большой скоростью, то клапан перекрывается. Также есть обратный клапан при заправке. Если произойдет обрыв трубки заправочного устройства, на этот случай тоже предусмотрен обратный клапан."Основная причина взрыва метановых баллонов – переполнение их давлением. Вообще рекомендуется оставлять хотя бы 20% объема баллона незаполненным", – обращают внимание эксперты.Ранее правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ. Насколько выгоден переход на метан, в комментарии РИА Новости Крым рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

https://crimea.ria.ru/20220923/chto-budet-s-gazovymi-zapravkami-v-rossii--mnenie-eksperta-1124593558.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, мнения, совет эксперта, транспорт, газомоторное топливо, юрий артамонов, александр иванов