https://crimea.ria.ru/20240703/perevod-mashiny-na-gaz-est-li-vygoda-i-naskolko-bezopasno-1138533572.html

Перевод машины на газ: есть ли выгода и насколько безопасно

Перевод машины на газ: есть ли выгода и насколько безопасно - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Перевод машины на газ: есть ли выгода и насколько безопасно

Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ. Насколько выгоден переход на метан и РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T09:15

2024-07-03T09:15

2024-07-03T09:15

газ

эксклюзивы риа новости крым

топливо

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павел баженов

независимый топливный союз

мнения

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ. Насколько выгоден переход на метан и безопасно ли это, в комментарии РИА Новости Крым рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.По информации правительства РФ, в 2024 году повышены нормативы субсидирования – с 48 до 78% общей стоимости работ. Господдержка на ремоторизацию грузовых автомобилей увеличена с 4 до 12%. Соответствующие изменения внесены в приложение к госпрограмме "Развитие энергетики". По мнению кабмина, данное решение должно простимулировать перевод транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива.Увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года предусматривает госпрограмма "Развитие энергетики".Павел Баженов отмечает, что на данный момент в стране газозаправочная система развита недостаточно. В Крыму тоже есть заправки с газом, но не в таком количестве, как АЗС с традиционными видами топлива."Метан – это больше история для тех, кто использует автомобиль в коммерческих целях, кто строит свой маршрут, сокращая расходы на топливо. Для простого автолюбителя пока газомоторная инфраструктура не так хороша, чтобы это имело смысл", - считает президент Независимого топливного союза.Павел Баженов подтверждает экономическую выгоду использования метана как топлива для транспорта. Но при этом обращает внимание, что встает вопрос пробега до ближайшей заправки.Переоборудовать автомобиль на газовое топливо, по словам Баженова, достаточно просто и относительно незатратно. Этим занимаются специальные сервисы."Газ - это всегда высокое давление. Баки, которые ставятся в автомобилях, обязательно проходят сертификацию. И если сделано профессионально, то это достаточно безопасно. Есть свои меры защиты", - говорит эксперт.При этом Павел Баженов отмечает, что фактор так называемых "кривых рук", не должной эксплуатации никто отменить не может. Поэтому важно обращаться в специализированные сервисы и соблюдать технику безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопросМогло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, топливо, правительство россии, павел баженов, независимый топливный союз , мнения, транспорт