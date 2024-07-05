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На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы

На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы - РИА Новости Крым, 05.07.2024

На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы

В районе мыса Фиолент в Севастополе в пятницу уничтожают взрывоопасные боеприпасы. Об этом предупредил жителей и гостей региона губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T15:31

2024-07-05T15:31

2024-07-05T15:32

севастополь

михаил развожаев

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В районе мыса Фиолент в Севастополе в пятницу уничтожают взрывоопасные боеприпасы. Об этом предупредил жителей и гостей региона губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что специалисты проводят мероприятия с соблюдением всех мер безопасности.Ранее в пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные целиВ береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметыВсех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, общество, крым, мыс фиолент, новости крыма