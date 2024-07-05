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На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы - РИА Новости Крым, 05.07.2024
На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
В районе мыса Фиолент в Севастополе в пятницу уничтожают взрывоопасные боеприпасы. Об этом предупредил жителей и гостей региона губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T15:31
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В районе мыса Фиолент в Севастополе в пятницу уничтожают взрывоопасные боеприпасы. Об этом предупредил жителей и гостей региона губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что специалисты проводят мероприятия с соблюдением всех мер безопасности.Ранее в пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные целиВ береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметыВсех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
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севастополь, михаил развожаев, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, общество, крым, мыс фиолент, новости крыма
На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы

Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов в районе мыса Фиолент

15:31 05.07.2024 (обновлено: 15:32 05.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В районе мыса Фиолент в Севастополе в пятницу уничтожают взрывоопасные боеприпасы. Об этом предупредил жителей и гостей региона губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 15.30 в районе мыса Фиолент (на земле) будет производиться уничтожение взрывоопасных предметов. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что специалисты проводят мероприятия с соблюдением всех мер безопасности.
Ранее в пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоКрымМыс ФиолентНовости Крыма
 
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