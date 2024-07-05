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На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы - РИА Новости Крым, 05.07.2024
На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
В районе мыса Фиолент в Севастополе в пятницу уничтожают взрывоопасные боеприпасы. Об этом предупредил жителей и гостей региона губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T15:31
2024-07-05T15:31
2024-07-05T15:32
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В районе мыса Фиолент в Севастополе в пятницу уничтожают взрывоопасные боеприпасы. Об этом предупредил жителей и гостей региона губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что специалисты проводят мероприятия с соблюдением всех мер безопасности.Ранее в пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные целиВ береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметыВсех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, общество, крым, мыс фиолент, новости крыма
На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов в районе мыса Фиолент
15:31 05.07.2024 (обновлено: 15:32 05.07.2024)