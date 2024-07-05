Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
Из больниц Севастополя выписали всех раненных при ракетной атаке детей – Развожаев
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Все дети, проходившие лечение после атаки украинских боевиков на пляжи Севастополя, выписаны из больниц домой. На данный момент в городских медучреждениях остаются девять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются девять пациентов, все дети выписаны домой", - написал он в своем Telegram-канале.
В московские клиники были госпитализированы 22 пострадавших при ударе ВСУ, все они также идут на поправку, отметил губернатор.
"Хорошие новости: в тяжелом состоянии пациентов в московских клиниках больше нет. 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести", - уточнил он.
Накануне губернатор сообщал, что из больницы Москвы выписали трех детей и трех взрослых.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Ранены были 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
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