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Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
Все дети, проходившие лечение после атаки украинских боевиков на пляжи Севастополя, выписаны из больниц домой. На данный момент в городских медучреждениях... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:43
2024-07-05T12:43
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Все дети, проходившие лечение после атаки украинских боевиков на пляжи Севастополя, выписаны из больниц домой. На данный момент в городских медучреждениях остаются девять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В московские клиники были госпитализированы 22 пострадавших при ударе ВСУ, все они также идут на поправку, отметил губернатор.Накануне губернатор сообщал, что из больницы Москвы выписали трех детей и трех взрослых.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Ранены были 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные целиНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУВ Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, общество, москва, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, дети, новости крыма
Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой

Из больниц Севастополя выписали всех раненных при ракетной атаке детей – Развожаев

12:43 05.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Все дети, проходившие лечение после атаки украинских боевиков на пляжи Севастополя, выписаны из больниц домой. На данный момент в городских медучреждениях остаются девять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются девять пациентов, все дети выписаны домой", - написал он в своем Telegram-канале.
В московские клиники были госпитализированы 22 пострадавших при ударе ВСУ, все они также идут на поправку, отметил губернатор.
"Хорошие новости: в тяжелом состоянии пациентов в московских клиниках больше нет. 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести", - уточнил он.
Накануне губернатор сообщал, что из больницы Москвы выписали трех детей и трех взрослых.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Ранены были 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
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СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМихаил РазвожаевОбществоМоскваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссиидетиНовости Крыма
 
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