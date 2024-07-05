https://crimea.ria.ru/20240705/vsekh-ranennykh-pri-raketnoy-atake-na-sevastopol-detey-vypisali-domoy-1138623030.html

Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой

Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой

Все дети, проходившие лечение после атаки украинских боевиков на пляжи Севастополя, выписаны из больниц домой. На данный момент в городских медучреждениях... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T12:43

2024-07-05T12:43

2024-07-05T12:43

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Все дети, проходившие лечение после атаки украинских боевиков на пляжи Севастополя, выписаны из больниц домой. На данный момент в городских медучреждениях остаются девять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В московские клиники были госпитализированы 22 пострадавших при ударе ВСУ, все они также идут на поправку, отметил губернатор.Накануне губернатор сообщал, что из больницы Москвы выписали трех детей и трех взрослых.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Ранены были 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные целиНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУВ Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ

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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, общество, москва, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, дети, новости крыма