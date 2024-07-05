https://crimea.ria.ru/20240705/v-sevastopole-aviatsiya-unichtozhaet-vozdushnye-tseli-1138620233.html

В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные цели

В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные цели - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные цели

Авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от Севастополя, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T11:25

2024-07-05T11:25

2024-07-05T11:30

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

авиация

происшествия

крым

черное море

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122369909_148:0:1200:592_1920x0_80_0_0_e479af5562f6ab2a19c1db1b30c3f1d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от Севастополя, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города не покидать укрытий и соблюдать спокойствие. "Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - подчеркнул Развожаев.В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. Позже губернатор призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. На время тревоги в городе останавливается морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.Проезд по Крымскому мосту закрыт.

https://crimea.ria.ru/20240628/v-sevastopole-rasshiren-perechen-obektov-dlya-ukrytiy-pri-trevogakh--ukaz-1138445235.html

севастополь

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, авиация, происшествия, крым, черное море, новости крыма