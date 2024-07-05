https://crimea.ria.ru/20240705/v-sevastopole-aviatsiya-unichtozhaet-vozdushnye-tseli-1138620233.html
В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные цели
В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные цели - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные цели
Авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от Севастополя, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:25
2024-07-05T11:25
2024-07-05T11:30
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
авиация
происшествия
крым
черное море
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122369909_148:0:1200:592_1920x0_80_0_0_e479af5562f6ab2a19c1db1b30c3f1d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от Севастополя, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города не покидать укрытий и соблюдать спокойствие. "Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - подчеркнул Развожаев.В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. Позже губернатор призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. На время тревоги в городе останавливается морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.Проезд по Крымскому мосту закрыт.
https://crimea.ria.ru/20240628/v-sevastopole-rasshiren-perechen-obektov-dlya-ukrytiy-pri-trevogakh--ukaz-1138445235.html
севастополь
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122369909_411:0:1200:592_1920x0_80_0_0_a7c34782b418da015b1949cfff5608fb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, авиация, происшествия, крым, черное море, новости крыма
В Севастополе авиация уничтожает над морем воздушные цели
Авиация уничтожает воздушные цели над морем на значительном расстоянии от Севастополя
11:25 05.07.2024 (обновлено: 11:30 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от Севастополя, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он в Telegram.
Он призвал жителей и гостей города не покидать укрытий и соблюдать спокойствие.
"Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - подчеркнул Развожаев.
В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога
. Позже губернатор призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия
.
На время тревоги в городе останавливается морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
Проезд по Крымскому мосту закрыт
.