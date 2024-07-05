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На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта
На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 05.07.2024
На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта
Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T10:48
2024-07-05T10:49
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В Севастополе объявлена воздушная тревога.
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крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, логистика, новости, новости крыма, транспорт
На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта

Крымский мост перекрыт для движения автотранспорта

10:48 05.07.2024 (обновлено: 10:49 05.07.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто ", – сказано в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерченский проливКерчьТаманьЛогистикаНовостиНовости КрымаТранспорт
 
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