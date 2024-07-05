https://crimea.ria.ru/20240705/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1138600529.html

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе в пятницу утром, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T10:19

2024-07-05T10:19

2024-07-05T10:21

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе в пятницу утром, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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