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Развожаев призвал севастопольцев срочно укрыться
Развожаев призвал севастопольцев срочно укрыться - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Развожаев призвал севастопольцев срочно укрыться
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан и гостей срочно проследовать в укрытия. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:02
2024-07-05T11:02
2024-07-05T11:08
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
общество
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан и гостей срочно проследовать в укрытия. В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.Проезд по Крымскому мосту закрыт.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Развожаев призвал севастопольцев срочно укрыться
Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя срочно пройти в укрытия
11:02 05.07.2024 (обновлено: 11:08 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан и гостей срочно проследовать в укрытия.
"Срочно примите меры безопасности! Займите места во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве", - призвал он в своем Telegram.
В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога
. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
Проезд по Крымскому мосту закрыт
.