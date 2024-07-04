https://crimea.ria.ru/20240704/trekh-postradavshikh-pri-atake-na-sevastopol-detey-vypisali-iz-bolnits-1138590881.html

Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц

Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц

Из больницы Москвы вписали трех детей и трех взрослых, пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков на Севастополь 23 июня. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T11:04

2024-07-04T11:04

2024-07-04T11:04

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

михаил развожаев

севастополь

учкуевка

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Из больницы Москвы вписали трех детей и трех взрослых, пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков на Севастополь 23 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, пациентов в тяжелом состоянии больше нет. 14 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще двое – в состоянии легкой степени тяжести.В больницах Севастополя остаются девять пациентов, все дети выписаны домой, добавил губернатор.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.На лечение в ведущие медучреждения Москвы были направлены 22 человека, в том числе 12 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУЧетыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, севастополь, учкуевка, новости крыма, крым