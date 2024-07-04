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Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц
Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц
Из больницы Москвы вписали трех детей и трех взрослых, пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков на Севастополь 23 июня. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T11:04
2024-07-04T11:04
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
михаил развожаев
севастополь
учкуевка
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Из больницы Москвы вписали трех детей и трех взрослых, пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков на Севастополь 23 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, пациентов в тяжелом состоянии больше нет. 14 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще двое – в состоянии легкой степени тяжести.В больницах Севастополя остаются девять пациентов, все дети выписаны домой, добавил губернатор.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.На лечение в ведущие медучреждения Москвы были направлены 22 человека, в том числе 12 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУЧетыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, севастополь, учкуевка, новости крыма, крым
Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц

Из больниц Москвы выписали шестерых пострадавших при атаке на Севастополь детей и взрослых

11:04 04.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Из больницы Москвы вписали трех детей и трех взрослых, пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков на Севастополь 23 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Хорошие новости: трех детей и трех взрослых выписали из московских больниц, скоро они вернутся в Севастополь", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, пациентов в тяжелом состоянии больше нет. 14 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще двое – в состоянии легкой степени тяжести.
В больницах Севастополя остаются девять пациентов, все дети выписаны домой, добавил губернатор.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
На лечение в ведущие медучреждения Москвы были направлены 22 человека, в том числе 12 детей.
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Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМихаил РазвожаевСевастопольУчкуевкаНовости КрымаКрым
 
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