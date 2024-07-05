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В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
В Севастополе в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:47
2024-07-05T12:47
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, - заверил Развожаев и призвал соблюдать спокойствие.В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. Губернатор призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позже Развожаев сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от города.2 июня в Севастополе проводилось плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы

Развожаев предупредил об уничтожении современных взрывоопасных предметов в Севастополе

12:47 05.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня ориентировочно с 12.00 до 16.00 в акватории вблизи пляжей "Васили" и "Яшмовый" сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведут плановое уничтожение современных взрывоопасных предметов", - написал он в своем ТГ-канале.
Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, - заверил Развожаев и призвал соблюдать спокойствие.
В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. Губернатор призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позже Развожаев сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от города.
2 июня в Севастополе проводилось плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
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