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В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
В Севастополе в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:47
2024-07-05T12:47
2024-07-05T12:47
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, - заверил Развожаев и призвал соблюдать спокойствие.В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. Губернатор призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позже Развожаев сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от города.2 июня в Севастополе проводилось плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
Развожаев предупредил об уничтожении современных взрывоопасных предметов в Севастополе