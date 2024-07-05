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В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы

В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы

В Севастополе в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T12:47

2024-07-05T12:47

2024-07-05T12:47

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент и Балаклавы будут уничтожать современные взрывоопасные предметы, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, - заверил Развожаев и призвал соблюдать спокойствие.В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. Губернатор призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позже Развожаев сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от города.2 июня в Севастополе проводилось плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму