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Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов
Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов
В понедельник погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. В западных, центральных, восточных, южных РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T00:01
2024-07-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +35...+37 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +31…+33.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +25...+27, днем +35...+37 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем +35...+37.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240707/zharche-s-kazhdym-dnem-vozdukh-v-krymu-na-nedele-progreetsya-do-40-1138632330.html
симферополь
севастополь
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов

В Крыму в понедельник температура воздуха поднимется до +38 градусов

00:01 08.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать +33…+38 градусов, минимальная составит +19…+24, на побережье до +28 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +35...+37 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +31…+33.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +25...+27, днем +35...+37 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем +35...+37.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Вчера, 18:31Радио "Спутник в Крыму"
Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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