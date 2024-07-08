https://crimea.ria.ru/20240708/vs-vyshe-i-vyshe-v-krymu-v-ponedelnik-do-38-gradusov-1138422128.html

Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов

Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов

В понедельник погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. В западных, центральных, восточных, южных РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T00:01

2024-07-08T00:01

2024-07-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +35...+37 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +31…+33.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +25...+27, днем +35...+37 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем +35...+37.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240707/zharche-s-kazhdym-dnem-vozdukh-v-krymu-na-nedele-progreetsya-do-40-1138632330.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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