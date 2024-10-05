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Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США
Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США
Посольство РФ в Вашингтоне подтвердило РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась, он должен вылететь в субботу... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T20:49
2024-10-05T21:26
сша
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
анатолий антонов
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Посольство РФ в Вашингтоне подтвердило РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась, он должен вылететь в субботу обратным спецрейсом в Москву.Антонов был назначен послом США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), анатолий антонов, новости, россия
Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США

Командировка посол РФ Анатолия Антонова в Вашингтоне завершилась

20:49 05.10.2024 (обновлено: 21:26 05.10.2024)
 
© Официальный новостной канал Посольства России в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
© Официальный новостной канал Посольства России в США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Посольство РФ в Вашингтоне подтвердило РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась, он должен вылететь в субботу обратным спецрейсом в Москву.
"Посол вылетает в 15 часов (22.00 мск - ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом", - сообщило посольство, добавив, что подтверждает завершение командировки Антонова.
Антонов был назначен послом США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны.
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