https://crimea.ria.ru/20241005/komandirovka-anatoliya-antonova-v-vashingtone-zavershilas-1140870718.html

Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США

Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США

Посольство РФ в Вашингтоне подтвердило РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась, он должен вылететь в субботу... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T20:49

2024-10-05T20:49

2024-10-05T21:26

сша

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

анатолий антонов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Посольство РФ в Вашингтоне подтвердило РИА Новости, что командировка Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершилась, он должен вылететь в субботу обратным спецрейсом в Москву.Антонов был назначен послом США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), анатолий антонов, новости, россия