https://crimea.ria.ru/20241005/artur-ayvazyan-otsenil-buduschee-srednego-pola-na-olimpiyskikh-igrakh-1140846616.html

Артур Айвазян оценил будущее "среднего пола" на Олимпийских играх

Артур Айвазян оценил будущее "среднего пола" на Олимпийских играх - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Артур Айвазян оценил будущее "среднего пола" на Олимпийских играх

Спортсмены выдуманного Западом "среднего пола" не должны иметь права соревноваться с мужчинами или женщинами – их соперники должны быть такими же, как они. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T20:43

2024-10-05T20:43

2024-10-05T21:32

радио "спутник в крыму"

спорт

артур айвазян

мок (международный олимпийский комитет)

олимпийские игры-2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Спортсмены выдуманного Западом "среднего пола" не должны иметь права соревноваться с мужчинами или женщинами – их соперники должны быть такими же, как они. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил олимпийский чемпион Пекина-2008, заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе Артур Айвазян.По словам Айвазяна, узурпированное Западом олимпийское движение сегодня беспардонно и методично разрушают люди, которые его не создавали.При этом наряду с уничтожением самого понятия Олимпийской хартии и вопиющей дискриминации российских спортсменов по политическим мотивам, недопустимым в олимпийском движении, сегодня здесь происходят вещи, которые ничем нельзя объяснить.Он подчеркнул, что это логично в созданных МОК условиях, но противоречит всем историческим традициям большого спорта и вообще человеческой природе."Это исходит от них, а не от нас. Мы как раз хотим сохранить тысячелетние традиции. Есть вещи, которые нельзя трогать. То, что природа создала, нельзя прикасаться и пытаться менять", – заключил спортсмен.Один из самых громких скандалов Олимпиады-2024 в Париже был связан с боями алжирской боксерши Иман Хелиф и боксерши из Тайваня Линь Юйтин. Обе ранее провалили гендерный тест на ЧМ-2023: он выявил у спортсменок наличие XY (мужской) хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК эти результаты не признал и допустил обеих (обоих?) до Игр.В результате бой Хелиф с 25-летней боксершей из Италии Анджелой Карини завершился на 46-й секунде первого раунда: итальянка получила несколько мощнейших мужских ударов и отказалась биться дальше, разрыдавшись, а после объявила об уходе из бокса.В полуфинале Хелиф победила соперницу из Таиланда Джанжаем Суваннафенг со счетом 5:0. А финальный бой с китаянкой Ян Лю принес ей золото Олимпиады в весовой категории до 66 килограммов. Путь на турнире Юйтин стал аналогичным: победы во всех боях и золото Игр в весовой категории до 57 кг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024 Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, артур айвазян, мок (международный олимпийский комитет), олимпийские игры-2024, мнения, общество, россия, в мире