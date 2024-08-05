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Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку
Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку
Двукратная чемпионка России по боксу, чемпионка Европы среди юниоров и чемпионка мира среди молодежи Азалия Аминева бросила вызов спортсменке из Алжира Иман... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T20:29
2024-08-05T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Двукратная чемпионка России по боксу, чемпионка Европы среди юниоров и чемпионка мира среди молодежи Азалия Аминева бросила вызов спортсменке из Алжира Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест.На чемпионате мира в Индии по версии IBA во время гендерных тестов у Хелиф и спортсменки из Тайваня Линь Юйтин был обнаружен повышенный уровень тестостерона и наличие хромосомы Y. Бывший глава медицинской комиссии IBA доктор Иоаннис Филиппатос заявил, что по результатам анализов эти спортсменки – мужчины. Однако Международный олимпийский комитет, несмотря на это, допустил их к участию в играх.Во время чемпионата мира в Нью-Дели Иман Хелиф дошла до полуфинала в весовой категории до 66 кг, обеспечив себе олимпийскую медаль. В четвертьфинале она победила венгерку Луцу Хамори, причем в трансляцию боя попал момент, на котором Хамори пожаловалась тренеру: "Я не смогу его победить, это мужчина".В одной восьмой финала она выиграла у Азалии Аминевой, после чего была дисквалифицирована из-за проваленного гендерного теста.Спортсменка из Тайваня Линь Юйтин также дошла до полуфинала в категории до 57 кг. После поединка в 1/4 финала болгарка Светлана Станева отказалась пожимать ей руку.* соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Швеции потребовали рассмотреть вопрос легализации "третьего пола"Результаты политкорректности: разговоры на кухнях и паровозики-трансгендерыЗахарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады
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спорт, бокс, мок (международный олимпийский комитет), олимпийские игры-2024, новости, в мире, россия
Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку

Чемпионка России по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест спортсменку Иман Хелиф

20:29 05.08.2024
 
© Фото : Соцсети ХелифИман Хелиф. Архивное фото
Иман Хелиф. Архивное фото
© Фото : Соцсети Хелиф
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Двукратная чемпионка России по боксу, чемпионка Европы среди юниоров и чемпионка мира среди молодежи Азалия Аминева бросила вызов спортсменке из Алжира Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест.
На чемпионате мира в Индии по версии IBA во время гендерных тестов у Хелиф и спортсменки из Тайваня Линь Юйтин был обнаружен повышенный уровень тестостерона и наличие хромосомы Y. Бывший глава медицинской комиссии IBA доктор Иоаннис Филиппатос заявил, что по результатам анализов эти спортсменки – мужчины. Однако Международный олимпийский комитет, несмотря на это, допустил их к участию в играх.
"Привет, Иман Хелиф, тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа. Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун. Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути", - заявила Аминева на видео, которое опубликовала Instagram*.
Во время чемпионата мира в Нью-Дели Иман Хелиф дошла до полуфинала в весовой категории до 66 кг, обеспечив себе олимпийскую медаль. В четвертьфинале она победила венгерку Луцу Хамори, причем в трансляцию боя попал момент, на котором Хамори пожаловалась тренеру: "Я не смогу его победить, это мужчина".
В одной восьмой финала она выиграла у Азалии Аминевой, после чего была дисквалифицирована из-за проваленного гендерного теста.
Спортсменка из Тайваня Линь Юйтин также дошла до полуфинала в категории до 57 кг. После поединка в 1/4 финала болгарка Светлана Станева отказалась пожимать ей руку.
* соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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