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Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши недавно одержал очередную победу и готовится к новым международным соревнованиям. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T14:03
2024-09-13T14:03
спорт
бокс
глеб бакши (спортсмен)
мнения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши недавно одержал очередную победу и готовится к новым международным соревнованиям. Об этом спортсмен рассказал РИА Новости Крым.1 сентября Бакши отправил в технический нокаут американского боксера Джиана Гарридо в четвертом раунде и получил чемпионский пояс Кубка губернатора Вологодской области. Турнир по боксу в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ проходил в Череповце.⁠Сейчас спортсмен снова готовится выйти на поединки. По его словам, на ринге он выступит уже до конца года, хотя пока конкретную площадку боксер не называет.В целом, по мнению Бакши, крымский спорт имеет большие перспективы, в том числе на всемирном уровне, и возможность представить полуостров обязательно появится, убежден он.Крым всегда был спортивной республикой, в том числе боксерской, и еще покажет себя на международных соревнованиях, в частности на Играх БРИКС, которые станут альтернативой олимпиадам. Такое мнение ранее выразил гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым, мастер спорта СССР по боксу Александр Шпирный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родителиПутин наградил Глеба Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже
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РИА Новости Крым
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96
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спорт, бокс, глеб бакши (спортсмен), мнения, новости крыма
Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

Крымские спортсмены обязательно заявят о себе – Глеб Бакши

14:03 13.09.2024
 
© Фото предоставлены спортсменом Глебом БакшиБой крымского боксера Глеба Бакши в Череповце
Бой крымского боксера Глеба Бакши в Череповце
© Фото предоставлены спортсменом Глебом Бакши
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши недавно одержал очередную победу и готовится к новым международным соревнованиям. Об этом спортсмен рассказал РИА Новости Крым.
1 сентября Бакши отправил в технический нокаут американского боксера Джиана Гарридо в четвертом раунде и получил чемпионский пояс Кубка губернатора Вологодской области. Турнир по боксу в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ проходил в Череповце.

"Последний раз я боксировал 8 марта, поэтому хотелось поскорее вернуться в ринг. Мы с командой просматривали поединки соперника и прорабатывали план действий, поэтому бой прошел без сюрпризов. Та трудоемкая работа, которую мы провели в тренировочном лагере, показала себя и оправдала все наши ожидания", – прокомментировал свою победу боксер.

⁠Сейчас спортсмен снова готовится выйти на поединки. По его словам, на ринге он выступит уже до конца года, хотя пока конкретную площадку боксер не называет.
В целом, по мнению Бакши, крымский спорт имеет большие перспективы, в том числе на всемирном уровне, и возможность представить полуостров обязательно появится, убежден он.

"Я, как спортсмен, в первую очередь отношусь к Олимпиаде, как к спортивному событию. Я следил за своим видом спорта и, конечно, хотелось видеть там наших спортсменов – у них определенно есть будущее, но нужно понимать, какое сейчас время. Безусловно, у российских спортсменов еще будет шанс заявить о себе, и когда время придет, мы не упустим этой возможности", – убежден Бакши.

Крым всегда был спортивной республикой, в том числе боксерской, и еще покажет себя на международных соревнованиях, в частности на Играх БРИКС, которые станут альтернативой олимпиадам. Такое мнение ранее выразил гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым, мастер спорта СССР по боксу Александр Шпирный.
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СпортБоксГлеб Бакши (спортсмен)МненияНовости Крыма
 
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