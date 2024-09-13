https://crimea.ria.ru/20240913/plany-i-pobedy-bokser-bakshi-otsenil-buduschee-krymskogo-sporta-1140321426.html

Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши недавно одержал очередную победу и готовится к новым международным соревнованиям. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T14:03

2024-09-13T14:03

2024-09-13T14:03

спорт

бокс

глеб бакши (спортсмен)

мнения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши недавно одержал очередную победу и готовится к новым международным соревнованиям. Об этом спортсмен рассказал РИА Новости Крым.1 сентября Бакши отправил в технический нокаут американского боксера Джиана Гарридо в четвертом раунде и получил чемпионский пояс Кубка губернатора Вологодской области. Турнир по боксу в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ проходил в Череповце.⁠Сейчас спортсмен снова готовится выйти на поединки. По его словам, на ринге он выступит уже до конца года, хотя пока конкретную площадку боксер не называет.В целом, по мнению Бакши, крымский спорт имеет большие перспективы, в том числе на всемирном уровне, и возможность представить полуостров обязательно появится, убежден он.Крым всегда был спортивной республикой, в том числе боксерской, и еще покажет себя на международных соревнованиях, в частности на Играх БРИКС, которые станут альтернативой олимпиадам. Такое мнение ранее выразил гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым, мастер спорта СССР по боксу Александр Шпирный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родителиПутин наградил Глеба Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, бокс, глеб бакши (спортсмен), мнения, новости крыма