Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
Крымские спортсмены обязательно заявят о себе – Глеб Бакши
© Фото предоставлены спортсменом Глебом БакшиБой крымского боксера Глеба Бакши в Череповце
© Фото предоставлены спортсменом Глебом Бакши
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши недавно одержал очередную победу и готовится к новым международным соревнованиям. Об этом спортсмен рассказал РИА Новости Крым.
1 сентября Бакши отправил в технический нокаут американского боксера Джиана Гарридо в четвертом раунде и получил чемпионский пояс Кубка губернатора Вологодской области. Турнир по боксу в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ проходил в Череповце.
"Последний раз я боксировал 8 марта, поэтому хотелось поскорее вернуться в ринг. Мы с командой просматривали поединки соперника и прорабатывали план действий, поэтому бой прошел без сюрпризов. Та трудоемкая работа, которую мы провели в тренировочном лагере, показала себя и оправдала все наши ожидания", – прокомментировал свою победу боксер.
Сейчас спортсмен снова готовится выйти на поединки. По его словам, на ринге он выступит уже до конца года, хотя пока конкретную площадку боксер не называет.
В целом, по мнению Бакши, крымский спорт имеет большие перспективы, в том числе на всемирном уровне, и возможность представить полуостров обязательно появится, убежден он.
"Я, как спортсмен, в первую очередь отношусь к Олимпиаде, как к спортивному событию. Я следил за своим видом спорта и, конечно, хотелось видеть там наших спортсменов – у них определенно есть будущее, но нужно понимать, какое сейчас время. Безусловно, у российских спортсменов еще будет шанс заявить о себе, и когда время придет, мы не упустим этой возможности", – убежден Бакши.
Крым всегда был спортивной республикой, в том числе боксерской, и еще покажет себя на международных соревнованиях, в частности на Играх БРИКС, которые станут альтернативой олимпиадам. Такое мнение ранее выразил гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым, мастер спорта СССР по боксу Александр Шпирный.
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