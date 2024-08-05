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Крым еще заявит о себе как спортивной республике на международной арене - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Крым еще заявит о себе как спортивной республике на международной арене
Крым еще заявит о себе как спортивной республике на международной арене - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Крым еще заявит о себе как спортивной республике на международной арене
Крым всегда был спортивной республикой, в том числе боксерской, и еще покажет себя на международных соревнованиях, в частности на Играх БРИКС, которые станут... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T09:03
2024-08-05T09:03
радио "спутник в крыму"
крым
спорт
мнения
александр шпирный
олимпийские игры-2024
брикс
россия
игры брикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крым всегда был спортивной республикой, в том числе боксерской, и еще покажет себя на международных соревнованиях, в частности на Играх БРИКС, которые станут альтернативой олимпиадам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым, мастер спорта СССР по боксу Александр Шпирный.По мнению Шпирного, международное олимпийское движение давно себя дискредитировало и уже не имеет ничего общего с тем, что должно было развиваться под девизом инициатора олимпийских игр Пьера де Кубертена "О, спорт! Ты – мир!".По его мнению, игры стран БРИКС, с учетом того, что объединение продолжает стремительно расширяться, имеет все шансы стать такой альтернативой."Думаю, что со временем в это перерастет. Потому что наблюдать вакханалию, которая сейчас происходит – достаточно посмотреть отрывки открытия Олимпиады в Париже – нельзя. Слава Богу, что не транслировали это наши центральные каналы", – прокомментировал Шпирный.Спортсмен подчеркнул, что "Россия – великая держава не только в смысле военной и экономической мощи, но и в части спорта", и ее новые победы на высоком уровне непременно еще много раз потрясут мир.Он напомнил, что Крым взрастил трех олимпийских чемпионов-боксеров. Среди которых бронзовый призер Глеб Бакши, "который недавно стал чемпионом мира, уже будучи в России". Серебряный призер Сергей Доценко. А также Александр Усик, имя которого неприятно вспоминать, "поскольку он дискредитировал себя в глазах наших болельщиков, начав участвовать в соревнованиях под другим флагом", рассказал Шпирный.Больше не почетный гражданин: уроженца Симферополя Усика лишили звания &gt;&gt;Он заявил, что верит в потенциал сегодняшних молодых спортсменов. По словам Шпирного, получить звания крымчане могут без проблем, если докажут, что они их достойны: "КМС и мастер спорта присваиваются внутренним приказом Минспорта Крыма и Российской Федерации", – пояснил он.Что касается участия в международных соревнованиях, то для спортсменов из Крыма ранее искали варианты и "перепрописывали" в другие регионы России, чтобы они не попали под санкции, объяснил Шпирный.Но в этом году многие спортсмены из России не участвуют в Олимпиаде: федерации сознательно отказались, отметил он.Ранее высказывалось мнение, что Всемирные игры дружбы могут стать альтернативой Олимпиаде. Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что Игры стран БРИКС, а потом и спортивные игры ШОС, в ближайшее десятилетие вернут миру спорт вне политики и дискриминации, и мир вздохнет с облегчением, "отказавшись принимать участие в паноптикуме, который предлагает Международный олимпийский комитет. А заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин сравнил олимпиады в Сочи и Париже. Читайте также на РИА Новости Крым:Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже "Хорошо, что мы не поехали" – Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже На Олимпийских играх в Париже попран основной принцип – Захарова
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крым, спорт, мнения, александр шпирный, олимпийские игры-2024, брикс, россия, игры брикс
Крым еще заявит о себе как спортивной республике на международной арене

Игры стран БРИКС со временем заменят олимпиады с их вакханалиями – мастер спорта Шпирный

09:03 05.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Корытов / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Республики Крым
Мужчина с флагом Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Михаил Корытов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крым всегда был спортивной республикой, в том числе боксерской, и еще покажет себя на международных соревнованиях, в частности на Играх БРИКС, которые станут альтернативой олимпиадам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым, мастер спорта СССР по боксу Александр Шпирный.
По мнению Шпирного, международное олимпийское движение давно себя дискредитировало и уже не имеет ничего общего с тем, что должно было развиваться под девизом инициатора олимпийских игр Пьера де Кубертена "О, спорт! Ты – мир!".
"Уже нет тех принципов, которые закладывались изначально, когда прекращались все войны и спортсмены демонстрировали свою добрую волю, состязались в мирных соревнованиях. Олимпийские игры стали предметом торговли, политического давления и разных инсинуаций. Поэтому, я считаю, что нужны альтернативные", – сказал Шпирный.
По его мнению, игры стран БРИКС, с учетом того, что объединение продолжает стремительно расширяться, имеет все шансы стать такой альтернативой.
"Думаю, что со временем в это перерастет. Потому что наблюдать вакханалию, которая сейчас происходит – достаточно посмотреть отрывки открытия Олимпиады в Париже – нельзя. Слава Богу, что не транслировали это наши центральные каналы", – прокомментировал Шпирный.
Спортсмен подчеркнул, что "Россия – великая держава не только в смысле военной и экономической мощи, но и в части спорта", и ее новые победы на высоком уровне непременно еще много раз потрясут мир.
"Крым в составе России всегда был ее спортивной республикой, был боксерским", – заметил Шпирный.
Он напомнил, что Крым взрастил трех олимпийских чемпионов-боксеров. Среди которых бронзовый призер Глеб Бакши, "который недавно стал чемпионом мира, уже будучи в России". Серебряный призер Сергей Доценко. А также Александр Усик, имя которого неприятно вспоминать, "поскольку он дискредитировал себя в глазах наших болельщиков, начав участвовать в соревнованиях под другим флагом", рассказал Шпирный.
Больше не почетный гражданин: уроженца Симферополя Усика лишили звания >>
Он заявил, что верит в потенциал сегодняшних молодых спортсменов. По словам Шпирного, получить звания крымчане могут без проблем, если докажут, что они их достойны: "КМС и мастер спорта присваиваются внутренним приказом Минспорта Крыма и Российской Федерации", – пояснил он.
Что касается участия в международных соревнованиях, то для спортсменов из Крыма ранее искали варианты и "перепрописывали" в другие регионы России, чтобы они не попали под санкции, объяснил Шпирный.
Но в этом году многие спортсмены из России не участвуют в Олимпиаде: федерации сознательно отказались, отметил он.
"Нужно было делать выбор: или ты со своей страной, являешься патриотом, или ты в угоду личным амбициям участвуешь в этих играх", – резюмировал спортсмен.
Ранее высказывалось мнение, что Всемирные игры дружбы могут стать альтернативой Олимпиаде. Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что Игры стран БРИКС, а потом и спортивные игры ШОС, в ближайшее десятилетие вернут миру спорт вне политики и дискриминации, и мир вздохнет с облегчением, "отказавшись принимать участие в паноптикуме, который предлагает Международный олимпийский комитет.
А заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин сравнил олимпиады в Сочи и Париже.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымСпортМненияАлександр ШпирныйОлимпийские игры-2024БРИКСРоссияИгры БРИКС
 
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