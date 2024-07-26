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На Олимпийских играх в Париже попран основной принцип - Захарова - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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На Олимпийских играх в Париже попран основной принцип - Захарова
На Олимпийских играх в Париже попран основной принцип - Захарова - РИА Новости Крым, 26.07.2024
На Олимпийских играх в Париже попран основной принцип - Захарова
На Олимпийских играх в Париже в очередной раз попран сакральный для многих принцип "Спорт вне политики". Так официальный представителя МИД России Мария Захарова РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T08:45
2024-07-26T08:56
спорт
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
париж
франция
олимпийские игры-2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На Олимпийских играх в Париже в очередной раз попран сакральный для многих принцип "Спорт вне политики". Так официальный представителя МИД России Мария Захарова прокомментировала тот факт, что французскую легкоатлетку Соункамбу Силла в исламской одежде не допустили к участию в церемонии открытия Игр."Еще до открытия Игр стало очевидно, что данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения и во всех смыслах противоречит олимпийскому духу. Ранее под надуманными предлогами сегрегации были подвергнуты российские и белорусские атлеты, затем запретительная логика распространилась на российские СМИ, теперь дискриминационная машина административно-политического регулирования коснулась и французских спортсменов", - заявила Захарова.Тот факт, что исповедующей ислам темнокожей легкоатлетке из Франции отказали в праве участвовать в церемонии открытия Игр, Захарова назвала очередным "вопиющим актом сегрегации". При этом, в комитете ОИ сослались на запрет ношения традиционного элемента одежды во время спортивных мероприятий.По мнению Захаровой, все это лишь доказывает, что от Олимпиады не остается ничего, что позволило бы относиться к этим спортивным состязаниями как к чему-то открытому, честному и справедливому.Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. А глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде – ПесковСпортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в Париж
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спорт, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, париж, франция, олимпийские игры-2024
На Олимпийских играх в Париже попран основной принцип - Захарова

На Олимпийских играх в Париже попрали принцип "Спорт вне политики" - Захарова

08:45 26.07.2024 (обновлено: 08:56 26.07.2024)
 
© AP Photo Natacha PisarenkoЭйфелева башня перед летними Олимпийскими играми 2024 года
Эйфелева башня перед летними Олимпийскими играми 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo Natacha Pisarenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На Олимпийских играх в Париже в очередной раз попран сакральный для многих принцип "Спорт вне политики". Так официальный представителя МИД России Мария Захарова прокомментировала тот факт, что французскую легкоатлетку Соункамбу Силла в исламской одежде не допустили к участию в церемонии открытия Игр.
"Еще до открытия Игр стало очевидно, что данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения и во всех смыслах противоречит олимпийскому духу. Ранее под надуманными предлогами сегрегации были подвергнуты российские и белорусские атлеты, затем запретительная логика распространилась на российские СМИ, теперь дискриминационная машина административно-политического регулирования коснулась и французских спортсменов", - заявила Захарова.
Тот факт, что исповедующей ислам темнокожей легкоатлетке из Франции отказали в праве участвовать в церемонии открытия Игр, Захарова назвала очередным "вопиющим актом сегрегации". При этом, в комитете ОИ сослались на запрет ношения традиционного элемента одежды во время спортивных мероприятий.
"Коллективный Запад в духе неолиберального диктата в очередной раз попрал принцип "Спорт вне политики", который для многих поколений все еще остается сакральным, а несогласных с этой политикой демонстративно и показательно подвергают санкциям", - считает представитель российского МИД.
По мнению Захаровой, все это лишь доказывает, что от Олимпиады не остается ничего, что позволило бы относиться к этим спортивным состязаниями как к чему-то открытому, честному и справедливому.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. А глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж.
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СпортМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиПарижФранцияОлимпийские игры-2024
 
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