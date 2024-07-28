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Карякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земля

Карякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земля - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Карякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земля

Открытие Олимпийских Игр в Париже напоминает шабаш, непонятное политическое шоу, и это мероприятие очень далеко от спорта. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-28T07:46

2024-07-28T07:46

2024-07-27T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Открытие Олимпийских Игр в Париже напоминает шабаш, непонятное политическое шоу, и это мероприятие очень далеко от спорта. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал крымчанин, гроссмейстер Сергей Карякин"Это открытие было абсолютно позорным, далеким от спорта, далеким вообще от какой-то красоты. В интернете есть ролики с открытия Олимпийских Игр в Сочи 2014 году и с открытия Олимпиады в Париже в этом году. Достаточно сравнить. Это ведь небо и земля. У нас в сто раз лучше, красивее и с правильными ценностями, а там, у них, какой-то шабаш непонятный происходил", - сказал Карякин в комментарии РИА Новости Крым.По словам шахматиста, еще до старта XXXIII летних Олимпийских игр его много раз спрашивали о том, стоит ли российским спортсменам туда ехать или не стоит. И он каждый раз отвечал, что, конечно, не стоит, потому что там "политически все против нас настроены".И добавил: "Так что в очередной раз говорю: что ехать туда не надо было. Совершенно очевидно, что такие Олимпийские Игры, как в Париже - это не наше".Ранее, комментируя это событие, известная крымская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр Вера Маркарян (Ребрик) сказала, что российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор, и это однозначно хорошо, "хорошо, что мы туда не поехали".Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Об открытии этого грандиозного события сообщил сам президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония открытия растянулась больше чем на три часа. Все проходило под открытым небом – зрители сидели под проливным дождем. По ошибке олимпийский флаг вывесили верх ногами: на флагштоке в верхней части полотнища оказались два кольца, а в нижней – три, передает Associated Press. Олимпийские Игры в Париже вызвали неоднозначную реакцию в мире, их уже прозвали посмешищем и дном Сены.Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале. А американский предприниматель Илон Маск возмутился увиденной миниатюрой "Тайная вечеря", где апостолов изображали трансвеститы. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".Олимпийские Игры открылись в Париже с 26 июля и продлятся до 11 августа. Право зажечь Олимпийский огонь предоставили дзюдоисту Тедди Ринеру и легкоатлетке Мари-Жозе Перек.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде – ПесковАксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на ОлимпиадуПосмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры-2024, сергей карякин, мнения, сочи, париж