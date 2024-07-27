https://crimea.ria.ru/20240727/posmeshische-i-pozor-frantsii-chto-govoryat-ob-olimpiade-v-parizhe-1139165953.html

Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже

Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже

В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Об открытии этого грандиозного события сообщил сам французский лидер Эммануэль Макрон. Церемония... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T14:15

2024-07-27T14:15

2024-07-27T14:16

спорт

олимпийские игры-2024

мок (международный олимпийский комитет)

эммануэль макрон

париж

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/55/1117595547_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f8df005f3a0ab9d70d29d166204fa21d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Об открытии этого грандиозного события сообщил сам французский лидер Эммануэль Макрон. Церемония открытия растянулась больше чем на три часа. Все проходило под открытым небом – зрители сидели под проливным дождем. По ошибке олимпийский флаг вывесили верх ногами: на флагштоке в верхней части полотнища оказались два кольца, а в нижней – три, передает Associated Press. Олимпийские Игры в Париже вызвали неоднозначную реакцию в мире, их уже прозвали посмешищем и дном Сены."Тайная вечеря" с ЛГБТ*-сообществом"Позором Франции" и "крахом цивилизации" назвали открытие Олимпийских Игр в Париже обозреватели греческого портала pronews.gr, сообщает радио "Sputnik".Особенно возмутила греков миниатюра "Тайная вечеря", в которой участвовали представители ЛГБТ*-сообщества.Американский предприниматель Илон Маск также возмутился увиденной этой "Тайной вечерей" с участием трансвеститов. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале.Крысы и "дно Сены"Захарова напомнила, что накануне открытия Олимпиады во Франции задержали шеф-повара с русскими корнями, его обвинили в шпионаже и попытке "сорвать мероприятие". Также в день открытия Игр на французских дорогах случился транспортный коллапс, в этом тоже углядели "злоумышленников" и работу шпионов.При этом, она обратила внимание, что парижские улицы наводнили крысы, а центр французской столицы превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр."На шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света. Французским специалистам он представляется цифровым, когда человек будет скинут с пьедестала мироздания роботизированной моделью с ИИ вместо души", - написала Захарова.Представитель российского МИДа задалась риторическим вопросом о том, сколько же еще "шпионов" нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким грандиозными провалом?"Это не дно. Это дно Сены", - заключила она.Посмешище из-за израильских спортсменовПо мнению ирландского депутата Европарламента Мика Уоллеса, Олимпийские игры превратились в посмешище, в частности из-за того, что израильским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях."Самый большой на планете загрязнитель пластиком, компания Coca-Cola спонсирует Олимпиаду в Париже 2024, а Израиль, который меньше всего уважает международное право и в настоящее время осуществляет геноцид в секторе Газа, получает разрешение участвовать в играх. Олимпиада превратилась в посмешище", - высказался Уоллес в соцсети Х, пишет РИА Новости.Также он обратил внимание, что комментатор допустил грубую ошибку, он представил сборную Южной Кореи спортсменами из КНДР.Ранее официальный представителя МИД России Мария Захарова, комментируя тот факт, что французскую легкоатлетку Соункамбу Силла в исламской одежде не допустили к участию в церемонии открытия Игр, заявила, что на Олимпийских играх в Париже в очередной раз попран сакральный для многих принцип "Спорт вне политики".Олимпийские Игры открылись в Париже с 26 июля и продлятся до 11 августа. Право зажечь Олимпийский огонь предоставили дзюдоисту Тедди Ринеру и легкоатлетке Мари-Жозе Перек.Кроме того, состоится паралимпиада, она намечена на период с 28 августа по 8 сентября.В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. А глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде – ПесковСпортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в Париж

париж

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры-2024, мок (международный олимпийский комитет), эммануэль макрон, париж, франция