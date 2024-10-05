https://crimea.ria.ru/20241005/rf-prosit-sud-gaagi-ne-priznavat-trebovaniya-kieva-po-kerchenskomu-prolivu-1140869131.html

РФ просит суд Гааги не признавать требования Киева по Керченскому проливу

РФ просит суд Гааги не признавать требования Киева по Керченскому проливу - РИА Новости Крым, 05.10.2024

РФ просит суд Гааги не признавать требования Киева по Керченскому проливу

Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T20:09

2024-10-05T20:09

2024-10-05T20:10

гаага

министерство иностранных дел рф (мид рф)

керченский пролив

закон и право

в мире

украина

оон

черное море

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе выходят за его юрисдикцию и являются неприемлемыми, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.Он подчеркнул, что все утверждения Украины в рамках данного разбирательства безосновательны.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску КиеваВодная блокада Крыма: Арбитражный суд удовлетворил иск к УкраинеИск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

гаага

керченский пролив

украина

черное море

азовское море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаага, министерство иностранных дел рф (мид рф), керченский пролив, закон и право, в мире, украина, оон, черное море, азовское море