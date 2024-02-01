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"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева
"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева - РИА Новости Крым, 01.02.2024
"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева
Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T15:18
2024-02-01T15:22
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.По словам председателя Госсовета РК, несмотря на то, что от объективности в оценках и действиях международных инстанций уже спели отвыкнуть, на этот раз суд "все-таки признал очевидное".Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины в адрес России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. В частности, суд отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеБлогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме
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владимир константинов, мнения, россия, украина, оон, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), крым
"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева

Суд ООН признал очевидное в вердикте по иску Украины из-за Крыма – Константинов

15:18 01.02.2024 (обновлено: 15:22 01.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов на радио "Спутник в Крыму"
Владимир Константинов на радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"Суд ООН в Гааге отклонил все претензии Украины к России на компенсацию за Крым и Донбасс… Лживая и склочная кляузница, каковой предстает сегодня Украина, хотела по своему обыкновению халявных "грошей" (денег – ред.). Но тут ей не обломилось", – написал Константинов в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госсовета РК, несмотря на то, что от объективности в оценках и действиях международных инстанций уже спели отвыкнуть, на этот раз суд "все-таки признал очевидное".

"Наверное, все-таки какое-то профессиональное чувство собственного достоинства судьям ООН еще присуще. Не стали они "подмахивать" все украинские "хотелки" и визировать их истерики и бредовые фантазии", – отметил Константинов.

Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины в адрес России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. В частности, суд отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.
Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.
* экстремистская организация, запрещенная в России
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