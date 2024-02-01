https://crimea.ria.ru/20240201/ukraine-ne-oblomilos-v-krymu-otsenili-reshenie-suda-oon-po-isku-kieva-1134620112.html

"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева

"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева - РИА Новости Крым, 01.02.2024

"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску Киева

Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T15:18

2024-02-01T15:18

2024-02-01T15:22

владимир константинов

мнения

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оон

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.По словам председателя Госсовета РК, несмотря на то, что от объективности в оценках и действиях международных инстанций уже спели отвыкнуть, на этот раз суд "все-таки признал очевидное".Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины в адрес России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. В частности, суд отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеБлогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме

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украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, мнения, россия, украина, оон, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), крым