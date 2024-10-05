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Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области
Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области
Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T20:00
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ростовская область
дтп
происшествия
гаи
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.В субботу в хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области столкнулись два автомобиля – "Лада Калина" и Toyota Highlander.По предварительным данным, водитель "Лады Калина", выезжая с края проезжей части на основную трассу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander, не предоставив тому преимущества в движении.После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции съехал в левый резерв дороги и опрокинулся. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В пресс-службе ГИБДД по региону отметили, что в момент ДТП дети не были пристегнуты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеДжип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
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РИА Новости Крым
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ростовская область, дтп, происшествия, гаи, новости
Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в ДТП погибла девочка, 2 ребенка и 2 взрослых пострадали

20:00 05.10.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
В субботу в хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области столкнулись два автомобиля – "Лада Калина" и Toyota Highlander.

"В результате ДТП пассажир "Лады Калина" девочка 2018 года рождения скончалась в больнице от полученных травм. Пострадали 4 человека из автомобиля "Лада Калина": водитель, пассажир, и несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2019 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель "Лады Калина", выезжая с края проезжей части на основную трассу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander, не предоставив тому преимущества в движении.
После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции съехал в левый резерв дороги и опрокинулся. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
В пресс-службе ГИБДД по региону отметили, что в момент ДТП дети не были пристегнуты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
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