https://crimea.ria.ru/20241005/devochka-pogibla-i-chetvero-postradali-v-zhutkom-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1140868960.html

Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области

Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области

Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T20:00

2024-10-05T20:00

2024-10-05T20:00

ростовская область

дтп

происшествия

гаи

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Девочка 2018 года рождения погибла, еще четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.В субботу в хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области столкнулись два автомобиля – "Лада Калина" и Toyota Highlander.По предварительным данным, водитель "Лады Калина", выезжая с края проезжей части на основную трассу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander, не предоставив тому преимущества в движении.После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции съехал в левый резерв дороги и опрокинулся. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В пресс-службе ГИБДД по региону отметили, что в момент ДТП дети не были пристегнуты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеДжип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, дтп, происшествия, гаи, новости