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Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице

Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице

Три человека пострадали и направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T17:09

2024-09-10T17:09

2024-09-10T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Три человека пострадали и направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе поворота на Мисхор. Об этом РИА Новости Крым рассказали в управлении Госавтоинспекции Крыма.На данный момент госпитализированы три человека. Однако степень тяжести полученных травм не уточняется, добавили в ведомстве.Ранее во вторник сообщалось, что в районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса.Накануне, 9 сентября, в Ялте городской рейсовый автобус с пассажирами сбил 15-летнего подростка. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник около 08:00 на улице Изобильная.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты осужден на пять лет за пьяное смертельное ДТПВ Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствияхСгорели в машине: три девушки погибли в ДТП на Кубани

ялта

мисхор

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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