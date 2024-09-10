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Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице
Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице
Три человека пострадали и направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T17:09
2024-09-10T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Три человека пострадали и направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе поворота на Мисхор. Об этом РИА Новости Крым рассказали в управлении Госавтоинспекции Крыма.На данный момент госпитализированы три человека. Однако степень тяжести полученных травм не уточняется, добавили в ведомстве.Ранее во вторник сообщалось, что в районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса.Накануне, 9 сентября, в Ялте городской рейсовый автобус с пассажирами сбил 15-летнего подростка. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник около 08:00 на улице Изобильная.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты осужден на пять лет за пьяное смертельное ДТПВ Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствияхСгорели в машине: три девушки погибли в ДТП на Кубани
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Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице

Три человека пострадали в результате тройного ДТП под Ялтой

17:09 10.09.2024 (обновлено: 17:13 10.09.2024)
 
© УГАИ КрымаДТП в Мисхоре
ДТП в Мисхоре
© УГАИ Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Три человека пострадали и направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе поворота на Мисхор. Об этом РИА Новости Крым рассказали в управлении Госавтоинспекции Крыма.
"По предварительной информации водитель автомобиля Nissan выезжал со второстепенной дороги на главную и зацепил автомобиль Lexus, который двигался по главной дороге, но от столкновения выехал на встречную полосу, где в него врезался мотоциклист", - рассказали в управлении.
На данный момент госпитализированы три человека. Однако степень тяжести полученных травм не уточняется, добавили в ведомстве.
Ранее во вторник сообщалось, что в районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса.
Накануне, 9 сентября, в Ялте городской рейсовый автобус с пассажирами сбил 15-летнего подростка. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник около 08:00 на улице Изобильная.
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