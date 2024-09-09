https://crimea.ria.ru/20240909/v--krymu-rastet-chislo-velotravm-u-detey---vrach-o-strashnykh-posledstviyakh-1140146224.html

В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях

В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях - РИА Новости Крым, 08.09.2024

В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях

В Крыму растет детский травматизм при катании на велобайках и электросамокатах, при этом часто такие травмы дети получают в темное время суток. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-09T07:22

2024-09-09T07:22

2024-09-08T19:53

анатолий олейник

дтп

общество

крым

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/12/1118629693_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9e6a3ede8602d7b7830b789fadf7ecc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растет детский травматизм при катании на велобайках и электросамокатах, при этом часто такие травмы дети получают в темное время суток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедрой детской хирургии Анатолий Олейник.Он подчеркивает, что большинство самокатных и велосипедных травм фиксируется в ночное время. Часто случаются травмы, связанные с управлением электроскутерами. В этой связи настоятельно рекомендует родителям не отпускать детей в ночное время и в целом прививать им культуру управления такими средствами передвижения.Ранее ухудшение ситуации с получением травм из-за электросамокатов отмечал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Так в Симферополе ранее 12-летняя девочка сбила женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок. Похожий случай произошел и в Новороссийске, где женщина получила перелом при наезде на нее самоката в пешеходной зоне. Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего велосипедистов, публиковал ранее данные Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовПочему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистамиВ Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий олейник, дтп, общество, крым, новости крыма, транспорт