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В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях
В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях
В Крыму растет детский травматизм при катании на велобайках и электросамокатах, при этом часто такие травмы дети получают в темное время суток. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-09T07:22
2024-09-08T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растет детский травматизм при катании на велобайках и электросамокатах, при этом часто такие травмы дети получают в темное время суток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедрой детской хирургии Анатолий Олейник.Он подчеркивает, что большинство самокатных и велосипедных травм фиксируется в ночное время. Часто случаются травмы, связанные с управлением электроскутерами. В этой связи настоятельно рекомендует родителям не отпускать детей в ночное время и в целом прививать им культуру управления такими средствами передвижения.Ранее ухудшение ситуации с получением травм из-за электросамокатов отмечал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Так в Симферополе ранее 12-летняя девочка сбила женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок. Похожий случай произошел и в Новороссийске, где женщина получила перелом при наезде на нее самоката в пешеходной зоне. Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего велосипедистов, публиковал ранее данные Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовПочему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистамиВ Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП
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РИА Новости Крым
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анатолий олейник, дтп, общество, крым, новости крыма, транспорт
В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствиях

В Крыму растет детский травматизм при катании на велобайках и самокатах - хирург

07:22 09.09.2024
 
Велосипед в городе
Велосипед в городе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растет детский травматизм при катании на велобайках и электросамокатах, при этом часто такие травмы дети получают в темное время суток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедрой детской хирургии Анатолий Олейник.

"Новые байки-велосипеды имеют специфическое строение руля. Старые модели имели более высокий руль, сейчас - низкий Т-образный. И одна из тяжелейших травм, иногда летальных - травмы поджелудочной железы. В этом году у нас много таких травм - детей спасли, но этих пациентов очень тяжело лечить", - констатирует доктор.

Он подчеркивает, что большинство самокатных и велосипедных травм фиксируется в ночное время. Часто случаются травмы, связанные с управлением электроскутерами. В этой связи настоятельно рекомендует родителям не отпускать детей в ночное время и в целом прививать им культуру управления такими средствами передвижения.
Ранее ухудшение ситуации с получением травм из-за электросамокатов отмечал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Так в Симферополе ранее 12-летняя девочка сбила женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок. Похожий случай произошел и в Новороссийске, где женщина получила перелом при наезде на нее самоката в пешеходной зоне.
Количество аварий, в которых пострадали велосипедисты, в России увеличилось за 9 месяцев на 10%. Крым попал в число регионов, где в ДТП погибло больше всего велосипедистов, публиковал ранее данные Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.
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Анатолий ОлейникДТПОбществоКрымНовости КрымаТранспорт
 
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