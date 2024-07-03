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В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой
В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой - РИА Новости Крым, 03.07.2024
В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой
Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю организовал доследственную проверку по информации, размещенной в интернете. Пользователи сообщили, что в... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T21:57
2024-07-03T22:13
крымский следком
происшествия
электросамокаты в крыму
мототранспорт
дети
симферополь
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю организовал доследственную проверку по информации, размещенной в интернете. Пользователи сообщили, что в симферопольском парке имени Гагарина 12-летняя девочка на самокате наехала на маму с коляской.О ходе проверки по факту травмирования ребенка будет доложено в центральный аппарат ведомства. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям прокатной компании, которая выдала транспортное средство несовершеннолетней.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.В апреле в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате. В октябре прошлого года в Севастополе водитель фургона Фольксваген сбил 16-летнего подростка на электросамокате, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход. Год назад в Севастополе восьмилетнего мальчика на самокате машина сбила во дворе дома.Группа сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ввести штраф в размере 20-30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, 2-3 тысячи рублей – за езду вдвоем на одном транспортном средстве, 2-2,5 тысячи рублей – за создание помех пешеходам на тротуаре.Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях, в том числе при создании в городах специально оборудованных дорожек и выделенных полос для СИМ. Кроме того, эксперт обратил внимание на важность обучения пользователей самокатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыШтрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
https://crimea.ria.ru/20240517/pravila-dlya-samokatchikov-razreshennye-mesta-i-maksimalnaya-skorost-1137341549.html
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крымский следком, происшествия, электросамокаты в крыму, мототранспорт, дети, симферополь, дтп в крыму и севастополе
В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой

Подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой – дело на контроле в следкоме

21:57 03.07.2024 (обновлено: 22:13 03.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрипаркованный электросамокат
Припаркованный электросамокат - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю организовал доследственную проверку по информации, размещенной в интернете. Пользователи сообщили, что в симферопольском парке имени Гагарина 12-летняя девочка на самокате наехала на маму с коляской.
"В соцмедиа сообщается, что в парке имени Юрия Гагарина в городе Симферополе 12-летняя девочка на прокатном электросамокате наехала на маму с коляской, в которой находился 2-летний ребенок. В результате столкновения у малолетней девочки диагностировано рассечение лба, ей понадобилась помощь медиков", говорится в сообщении пресс-службы.
О ходе проверки по факту травмирования ребенка будет доложено в центральный аппарат ведомства. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям прокатной компании, которая выдала транспортное средство несовершеннолетней.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
В апреле в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате. В октябре прошлого года в Севастополе водитель фургона Фольксваген сбил 16-летнего подростка на электросамокате, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход. Год назад в Севастополе восьмилетнего мальчика на самокате машина сбила во дворе дома.
Группа сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ввести штраф в размере 20-30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, 2-3 тысячи рублей – за езду вдвоем на одном транспортном средстве, 2-2,5 тысячи рублей – за создание помех пешеходам на тротуаре.
Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях, в том числе при создании в городах специально оборудованных дорожек и выделенных полос для СИМ. Кроме того, эксперт обратил внимание на важность обучения пользователей самокатов.
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Крымский СледкомПроисшествияЭлектросамокаты в КрымуМототранспортдетиСимферопольДТП в Крыму и Севастополе
 
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