https://crimea.ria.ru/20230919/ekspert-o-zaprete-prokata-elektrosamokatov-davayte-budem-realistami-1131501127.html

Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами

Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами

Бум электросамокатов стал настоящим вызовом как для правоохранительных органов, которые пока только считают статистику ДТП с участием “средств индивидуальной... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T08:24

2023-09-19T08:24

2023-09-19T11:40

радио "спутник в крыму"

электросамокаты в крыму

безопасность

мнения

максим кадаков

общество

закон и право

новости

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Бум электросамокатов стал настоящим вызовом как для правоохранительных органов, которые пока только считают статистику ДТП с участием “средств индивидуальной мобильности”, так и для чиновников, которые пока не придумали, с помощью чего можно урегулировать эту проблему. Вопрос намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, уверен автоэксперт, главный редактор журнала “За рулем” Максим Кадаков, с которым в эфире радио “Спутник в Крыму” обсудили возможности повысить безопасность модных транспортных средств.Привлечь к ответственности нарушителя - проблемаПо словам Максима Кадакова, чтобы сделать из водителей электросамокатов полноценных участников дорожного движения – с водительскими правами и возможностью выписать штраф за нарушение – нужно предусмотреть бесконечное число деталей.С другой стороны, проблемой оборачивается и то, что львиная доля пользователей такого транспорта – несовершеннолетние. Их, даже если ввести категорию прав для тех, кто младше 18, будет очень сложно привлечь к ответственности в случае нарушения.“Представьте: останавливает такого 15-летнего пользователя инспектор, потому что ему кажется, что тот где-то пива выпил, условно, у подростков такое бывает. Как его дальше освидетельствовать? Без участия родителей вы ничего не сделаете, это будет нарушением закона. А даже если остановили взрослого человека, его, по закону, инспектор должен отвезти на освидетельствование. Машину-то можно закрыть – а самокат? Поедет вместе с самокатчиком в медучреждение?” – моделирует варианты ситуации Максим Кадаков.Вместе с тем сам штат инспекторов, которые теоретически должны будут отслеживать нарушения на электросамокатах, – уже проблема. В ГИБДД не хватает сотрудников и для других, более важных задач, признал Кадаков.“А как, например, полицейскому гнаться за самокатчиком по тротуару? На мотоцикле он этого не будет делать, потому что может кого-то сбить и сам же окажется виноватым. На машине тем более. Бегом не догонишь”, – перечисляет эксперт.В качестве альтернативы инспекторов ДПС в вопросе контроля электросамокатов могли бы заменить камеры. Это сэкономило бы силы правоохранителям и позволило более объективно отслеживать правонарушения. Однако это приводит к следующему “но”: чтобы нарушение, зафиксированное камерой, дошло до адресата, его надо сначала как-то опознать.“Чтобы самокатчикам приходили “письма счастья”, нужно, чтобы у самокатов были хотя бы номерные знаки. Значит, их придется ставить на учет. Значит, придется вводить для них техосмотр. Потом – полис ОСАГО. То есть, это уже будет как маленький автомобиль. А чтобы ввести все это, понадобится лет 10”, - предположил главный редактор журнала “За рулем”.Более того, даже замерить скорость движения электросамоката, чтобы определить превышение, будет проблематично. В Белоруссии, к примеру, для этого используются ручные радары, однако их точность оставляет желать лучшего, признал Кадаков.“Давайте будем реалистами. Вы серьезно полагаете, что в перенаселенных городах – Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии – завтра понастроят велодорожек? Появится, максимум, две-три”, - озвучил автоэксперт очевидную вещь.Легче запретить“В Париже, например, все: запретили прокат самокатов. Там ими пользовались в основном туристы – и туристы же устраивали огромное количество ДТП, часто сами в них и погибали. Или приезжаешь в Шанхай: там тоже запрещено, как и в некоторых других крупных городах Китая. Идешь по улице: электроскутеры есть, электромотоциклы есть, а самокатов нет. Потому что там поняли: регулировать это невозможно”, - заключил Максим Кадаков.В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенкаЕсли решение нужно быстрое и эффективное, то оно в любом случае будет жестким, признает он.“Мы либо должны быть готовы сказать, что, условно, в этом году под колесами электротранспорта погибнет 20 человек, в следующем – 50, потом – 150… И мы готовы с этим жить. Либо, если мы не можем с этим справиться и не хотим этих смертей, анадо жестко запретить, - подытожил автоэксперт. – Вывод такой: в ближайшее время мы эту проблему не решим. Поэтому, уважаемые взрослые, если вы покупаете своему ребенку электросамокат, хотя бы разъясните ему базовые правила дорожного движения”.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика

https://crimea.ria.ru/20230706/elektrosamokatchikov-khotyat-shtrafovat-chto-izmenitsya-1129823041.html

https://crimea.ria.ru/20210608/V-Krymu-razrabotali-pravila-i-rekomendatsii-dlya-samokatchikov-1119659895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросамокаты в крыму, безопасность, мнения, максим кадаков, общество, закон и право, новости, пдд (правила дорожного движения)