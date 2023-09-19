https://crimea.ria.ru/20230919/ekspert-o-zaprete-prokata-elektrosamokatov-davayte-budem-realistami-1131501127.html
Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
Бум электросамокатов стал настоящим вызовом как для правоохранительных органов, которые пока только считают статистику ДТП с участием “средств индивидуальной... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T08:24
2023-09-19T08:24
2023-09-19T11:40
радио "спутник в крыму"
электросамокаты в крыму
безопасность
мнения
максим кадаков
общество
закон и право
новости
пдд (правила дорожного движения)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Бум электросамокатов стал настоящим вызовом как для правоохранительных органов, которые пока только считают статистику ДТП с участием “средств индивидуальной мобильности”, так и для чиновников, которые пока не придумали, с помощью чего можно урегулировать эту проблему. Вопрос намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, уверен автоэксперт, главный редактор журнала “За рулем” Максим Кадаков, с которым в эфире радио “Спутник в Крыму” обсудили возможности повысить безопасность модных транспортных средств.Привлечь к ответственности нарушителя - проблемаПо словам Максима Кадакова, чтобы сделать из водителей электросамокатов полноценных участников дорожного движения – с водительскими правами и возможностью выписать штраф за нарушение – нужно предусмотреть бесконечное число деталей.С другой стороны, проблемой оборачивается и то, что львиная доля пользователей такого транспорта – несовершеннолетние. Их, даже если ввести категорию прав для тех, кто младше 18, будет очень сложно привлечь к ответственности в случае нарушения.“Представьте: останавливает такого 15-летнего пользователя инспектор, потому что ему кажется, что тот где-то пива выпил, условно, у подростков такое бывает. Как его дальше освидетельствовать? Без участия родителей вы ничего не сделаете, это будет нарушением закона. А даже если остановили взрослого человека, его, по закону, инспектор должен отвезти на освидетельствование. Машину-то можно закрыть – а самокат? Поедет вместе с самокатчиком в медучреждение?” – моделирует варианты ситуации Максим Кадаков.Вместе с тем сам штат инспекторов, которые теоретически должны будут отслеживать нарушения на электросамокатах, – уже проблема. В ГИБДД не хватает сотрудников и для других, более важных задач, признал Кадаков.“А как, например, полицейскому гнаться за самокатчиком по тротуару? На мотоцикле он этого не будет делать, потому что может кого-то сбить и сам же окажется виноватым. На машине тем более. Бегом не догонишь”, – перечисляет эксперт.В качестве альтернативы инспекторов ДПС в вопросе контроля электросамокатов могли бы заменить камеры. Это сэкономило бы силы правоохранителям и позволило более объективно отслеживать правонарушения. Однако это приводит к следующему “но”: чтобы нарушение, зафиксированное камерой, дошло до адресата, его надо сначала как-то опознать.“Чтобы самокатчикам приходили “письма счастья”, нужно, чтобы у самокатов были хотя бы номерные знаки. Значит, их придется ставить на учет. Значит, придется вводить для них техосмотр. Потом – полис ОСАГО. То есть, это уже будет как маленький автомобиль. А чтобы ввести все это, понадобится лет 10”, - предположил главный редактор журнала “За рулем”.Более того, даже замерить скорость движения электросамоката, чтобы определить превышение, будет проблематично. В Белоруссии, к примеру, для этого используются ручные радары, однако их точность оставляет желать лучшего, признал Кадаков.“Давайте будем реалистами. Вы серьезно полагаете, что в перенаселенных городах – Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии – завтра понастроят велодорожек? Появится, максимум, две-три”, - озвучил автоэксперт очевидную вещь.Легче запретить“В Париже, например, все: запретили прокат самокатов. Там ими пользовались в основном туристы – и туристы же устраивали огромное количество ДТП, часто сами в них и погибали. Или приезжаешь в Шанхай: там тоже запрещено, как и в некоторых других крупных городах Китая. Идешь по улице: электроскутеры есть, электромотоциклы есть, а самокатов нет. Потому что там поняли: регулировать это невозможно”, - заключил Максим Кадаков.В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенкаЕсли решение нужно быстрое и эффективное, то оно в любом случае будет жестким, признает он.“Мы либо должны быть готовы сказать, что, условно, в этом году под колесами электротранспорта погибнет 20 человек, в следующем – 50, потом – 150… И мы готовы с этим жить. Либо, если мы не можем с этим справиться и не хотим этих смертей, анадо жестко запретить, - подытожил автоэксперт. – Вывод такой: в ближайшее время мы эту проблему не решим. Поэтому, уважаемые взрослые, если вы покупаете своему ребенку электросамокат, хотя бы разъясните ему базовые правила дорожного движения”.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика
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электросамокаты в крыму, безопасность, мнения, максим кадаков, общество, закон и право, новости, пдд (правила дорожного движения)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым.
Бум электросамокатов стал настоящим вызовом как для правоохранительных органов, которые пока только считают статистику ДТП с участием “средств индивидуальной мобильности”, так и для чиновников, которые пока не придумали, с помощью чего можно урегулировать эту проблему. Вопрос намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, уверен автоэксперт, главный редактор журнала “За рулем” Максим Кадаков, с которым в эфире радио “Спутник в Крыму”
обсудили возможности повысить безопасность модных транспортных средств.
Привлечь к ответственности нарушителя - проблема
По словам Максима Кадакова, чтобы сделать из водителей электросамокатов полноценных участников дорожного движения – с водительскими правами и возможностью выписать штраф за нарушение – нужно предусмотреть бесконечное число деталей.
“С одной стороны, я тоже за то, чтобы у водителя такого транспортного средства были какие-то минимальные права, хоть мопедные. Но как вы думаете, сколько у нас в стране было получено мопедных прав за все время? Правильно: ноль. Потому что если человек собирается учиться в автошколе, то он идет и сдает либо на права на мотоцикл, либо на категорию В, где автоматически открывается мопедная категория. Никто не будет отдельно этой ерундой (получением мопедных прав – ред.) заниматься”, – пояснил специалист.
С другой стороны, проблемой оборачивается и то, что львиная доля пользователей такого транспорта – несовершеннолетние. Их, даже если ввести категорию прав для тех, кто младше 18, будет очень сложно привлечь к ответственности в случае нарушения.
“Представьте: останавливает такого 15-летнего пользователя инспектор, потому что ему кажется, что тот где-то пива выпил, условно, у подростков такое бывает. Как его дальше освидетельствовать? Без участия родителей вы ничего не сделаете, это будет нарушением закона. А даже если остановили взрослого человека, его, по закону, инспектор должен отвезти на освидетельствование. Машину-то можно закрыть – а самокат? Поедет вместе с самокатчиком в медучреждение?” – моделирует варианты ситуации Максим Кадаков.
Вместе с тем сам штат инспекторов, которые теоретически должны будут отслеживать нарушения на электросамокатах, – уже проблема. В ГИБДД не хватает сотрудников и для других, более важных задач, признал Кадаков.
“А как, например, полицейскому гнаться за самокатчиком по тротуару? На мотоцикле он этого не будет делать, потому что может кого-то сбить и сам же окажется виноватым. На машине тем более. Бегом не догонишь”, – перечисляет эксперт.
В качестве альтернативы инспекторов ДПС в вопросе контроля электросамокатов могли бы заменить камеры. Это сэкономило бы силы правоохранителям и позволило более объективно отслеживать правонарушения. Однако это приводит к следующему “но”: чтобы нарушение, зафиксированное камерой, дошло до адресата, его надо сначала как-то опознать.
“Чтобы самокатчикам приходили “письма счастья”, нужно, чтобы у самокатов были хотя бы номерные знаки. Значит, их придется ставить на учет. Значит, придется вводить для них техосмотр. Потом – полис ОСАГО. То есть, это уже будет как маленький автомобиль. А чтобы ввести все это, понадобится лет 10”, - предположил главный редактор журнала “За рулем”.
Более того, даже замерить скорость движения электросамоката, чтобы определить превышение, будет проблематично. В Белоруссии, к примеру, для этого используются ручные радары, однако их точность оставляет желать лучшего, признал Кадаков.
Самым лучшим решением стало бы создание для данного транспорта отдельной инфраструктуры или хотя бы ее элементов. Но это же решение, пожалуй, самое неосуществимое – особенно для небольших городов.
“Давайте будем реалистами. Вы серьезно полагаете, что в перенаселенных городах – Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии – завтра понастроят велодорожек? Появится, максимум, две-три”, - озвучил автоэксперт очевидную вещь.
Легче запретить
Вывод неутешительный: идеального рецепта для решения проблемы электросамокатов и определения их места в дорожном движении нет до сих пор. Причем не только в России: с этой проблемой столкнулся буквально весь мир. И в отдельных городах и странах чиновники даже не пытаются осложнить себе жизнь разработкой серьезной комплексной системы адаптации средств индивидуальной мобильности к реалиям современной жизни.
“В Париже, например, все: запретили прокат самокатов. Там ими пользовались в основном туристы – и туристы же устраивали огромное количество ДТП, часто сами в них и погибали. Или приезжаешь в Шанхай: там тоже запрещено, как и в некоторых других крупных городах Китая. Идешь по улице: электроскутеры есть, электромотоциклы есть, а самокатов нет. Потому что там поняли: регулировать это невозможно”, - заключил Максим Кадаков.
Если решение нужно быстрое и эффективное, то оно в любом случае будет жестким, признает он.
“Мы либо должны быть готовы сказать, что, условно, в этом году под колесами электротранспорта погибнет 20 человек, в следующем – 50, потом – 150… И мы готовы с этим жить. Либо, если мы не можем с этим справиться и не хотим этих смертей, анадо жестко запретить, - подытожил автоэксперт. – Вывод такой: в ближайшее время мы эту проблему не решим. Поэтому, уважаемые взрослые, если вы покупаете своему ребенку электросамокат, хотя бы разъясните ему базовые правила дорожного движения”.
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