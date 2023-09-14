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В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка
В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 14.09.2023
В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка
В Севастополе 20-лений водитель электросамоката сбил трехлетнего мальчика, который гулял по улице вместе с мамой. Ребенок с травмами был доставлен в больницу... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T17:27
2023-09-14T17:27
2023-09-14T18:07
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СИМЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 20-лений водитель электросамоката сбил трехлетнего мальчика, который гулял по улице вместе с мамой. Ребенок с травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщили в УМВД по Севастополю.Как отметили правоохранители, инцидент произошел в четверг, 14 сентября, около 15 часов дня.В настоящее время ребенок с различными травмами находится в больнице. По данному факту началась проверка.Федерация автовладельцев России ранее поддержала введение правил дорожного движения для электротранспорта, а Верховный суд РФ отнес электросамокаты к категории транспортных средств.В свою очередь аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук высказал мысль, что введение штрафов для водителей электросамокатов поможет "охладить горячие головы" и сократить число случаев опасной езды, пока соблюдение правил при передвижении на средствах индивидуальной мобильности не станет нормой.Читайте также на РИА Новости Крым:Самокатчик погиб под колесами Range Rover на КубаниВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаЗа что больше половины россиян не любят электросамокаты — опрос
https://crimea.ria.ru/20230706/elektrosamokatchikov-khotyat-shtrafovat-chto-izmenitsya-1129823041.html
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В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка
УМВД: В Севастополе электросамокатчик наехал на 3-летнего мальчика – ребенок в больнице
17:27 14.09.2023 (обновлено: 18:07 14.09.2023)