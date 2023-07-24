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Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани
Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани
Водитель электросамоката погиб в результате столкновения с авто Range Rover на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T12:35
2023-07-24T12:42
кубань
краснодарский край
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происшествия
дтп
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Водитель электросамоката погиб в результате столкновения с авто Range Rover на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.Авария произошла на автодороге Краснодар – Славянск – Темрюк в ночь на понедельник, 24 июля, в Красноармейском районе около 02:40. Уточняется, что самокат в нарушение правил двигался по левой полосе движения вдоль разделительной полосы дороги. При этом водитель был одет в защитную экипировку без световозврашающих элементов.В ведомстве также отметили, что в настоящее время личность погибшего мужчины устанавливается.Ранее в Севастополе "Урал" насмерть сбил водителя самоката на Северной стороне города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе машина сбила ребенка на самокате во дворе домаЗа что больше половины россиян не любят электросамокаты — опросНовое в Правилах дорожного движения: что изменилось
https://crimea.ria.ru/20230706/elektrosamokatchikov-khotyat-shtrafovat-chto-izmenitsya-1129823041.html
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кубань, краснодарский край, гибдд, происшествия, дтп, общество, транспорт
Самокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани

На Кубани Range Rover насмерть сбил самокатчика: личность погибшего устанавливается

12:35 24.07.2023 (обновлено: 12:42 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Водитель электросамоката погиб в результате столкновения с авто Range Rover на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Авария произошла на автодороге Краснодар – Славянск – Темрюк в ночь на понедельник, 24 июля, в Красноармейском районе около 02:40. Уточняется, что самокат в нарушение правил двигался по левой полосе движения вдоль разделительной полосы дороги. При этом водитель был одет в защитную экипировку без световозврашающих элементов.

"По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Range Rover допустил попутное столкновение с электросамокатом. В результате ДТП погиб водитель самоката", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время личность погибшего мужчины устанавливается.
Ранее в Севастополе "Урал" насмерть сбил водителя самоката на Северной стороне города.
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