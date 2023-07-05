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Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто
Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто
На Северной стороне Севастополя водитель "Урала" с неисправными тормозами сбил насмерть 38-летнего мужчину и протаранил девять автомобилей, в том числе автобус... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T16:13
2023-07-05T17:01
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя водитель "Урала" с неисправными тормозами сбил насмерть 38-летнего мужчину и протаранил девять автомобилей, в том числе автобус и троллейбус. Об этом сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, 27-летний водитель грузовика из-за неисправности тормозов столкнулся с двумя попутными машинами Hyundai. Затем, продолжая движение, большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford, докатился до площади Генерала Захарова, где врезался еще с двумя автомобилями Toyota и автобусом "КАвЗ" без пассажиров. После этого "Урал" наехал на 38-летнего мужчину с самокатом, а затем – на припаркованный Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус.В результате ДТП пешеход погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки Chevrolet.Экспертиза показала, что водитель "Урала" был трезв. По факту аварии проводится проверка.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне на спуске автодороги "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с прицепом. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии послужил отказ тормозной системы грузовика. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозовНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известноВодитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто

В Севастополе грузовик "Урал" без тормозов сбил насмерть пешехода и протаранил 9 машин

16:13 05.07.2023 (обновлено: 17:01 05.07.2023)
 
© УМВД России по г. СевастополюСмертельное ДТП в Севастополе из-за отказа тормозов у грузовика
Смертельное ДТП в Севастополе из-за отказа тормозов у грузовика
© УМВД России по г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя водитель "Урала" с неисправными тормозами сбил насмерть 38-летнего мужчину и протаранил девять автомобилей, в том числе автобус и троллейбус. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, 27-летний водитель грузовика из-за неисправности тормозов столкнулся с двумя попутными машинами Hyundai. Затем, продолжая движение, большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford, докатился до площади Генерала Захарова, где врезался еще с двумя автомобилями Toyota и автобусом "КАвЗ" без пассажиров. После этого "Урал" наехал на 38-летнего мужчину с самокатом, а затем – на припаркованный Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус.
В результате ДТП пешеход погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки Chevrolet.
Экспертиза показала, что водитель "Урала" был трезв. По факту аварии проводится проверка.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне на спуске автодороги "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с прицепом. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии послужил отказ тормозной системы грузовика.
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