https://crimea.ria.ru/20230705/smertelnoe-dtp-v-sevastopole-ural-sbil-peshekhoda-i-protaranil-9-avto-1129828367.html

Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто

Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Смертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто

На Северной стороне Севастополя водитель "Урала" с неисправными тормозами сбил насмерть 38-летнего мужчину и протаранил девять автомобилей, в том числе автобус... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T16:13

2023-07-05T16:13

2023-07-05T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя водитель "Урала" с неисправными тормозами сбил насмерть 38-летнего мужчину и протаранил девять автомобилей, в том числе автобус и троллейбус. Об этом сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, 27-летний водитель грузовика из-за неисправности тормозов столкнулся с двумя попутными машинами Hyundai. Затем, продолжая движение, большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford, докатился до площади Генерала Захарова, где врезался еще с двумя автомобилями Toyota и автобусом "КАвЗ" без пассажиров. После этого "Урал" наехал на 38-летнего мужчину с самокатом, а затем – на припаркованный Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус.В результате ДТП пешеход погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки Chevrolet.Экспертиза показала, что водитель "Урала" был трезв. По факту аварии проводится проверка.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне на спуске автодороги "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с прицепом. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии послужил отказ тормозной системы грузовика. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозовНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известноВодитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем

https://crimea.ria.ru/20230526/postradal-rebenok--podrobnosti-avarii-s-gruzovikom-v-yalte-1128994315.html

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