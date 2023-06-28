https://crimea.ria.ru/20230628/na-trasse-m-4-sgorel-avtobus-gelendzhik---rostov-na-donu-chto-izvestno-1129699371.html

На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно

На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно - РИА Новости Крым, 28.06.2023

На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно

На федеральной автодороге М-4 "Дон" сгорел рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Геленджика в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T19:45

2023-06-28T19:45

2023-06-28T19:45

происшествия

трасса м-4 "дон"

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На федеральной автодороге М-4 "Дон" сгорел рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Геленджика в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.Уточняется, что сообщение о возгорании поступило около 16 часов 30 минут в среду. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники экстренных служб. В течение короткого времени автобус сгорел полностью, при этом никто не пострадал. Полиция Адыгеи начала проверку по факту возгорания. Специалисты изучат все обстоятельства происшествия, в том числе технического характера, повлекшие за собой возгорание транспортного средства. Движение на данном участке М-4 не перекрывалось.Ранее в Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым: Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под СимферополемВ Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, трасса м-4 "дон", общество, новости