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На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно
На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно - РИА Новости Крым, 28.06.2023
На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно
На федеральной автодороге М-4 "Дон" сгорел рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Геленджика в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T19:45
2023-06-28T19:45
происшествия
трасса м-4 "дон"
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На федеральной автодороге М-4 "Дон" сгорел рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Геленджика в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.Уточняется, что сообщение о возгорании поступило около 16 часов 30 минут в среду. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники экстренных служб. В течение короткого времени автобус сгорел полностью, при этом никто не пострадал. Полиция Адыгеи начала проверку по факту возгорания. Специалисты изучат все обстоятельства происшествия, в том числе технического характера, повлекшие за собой возгорание транспортного средства. Движение на данном участке М-4 не перекрывалось.Ранее в Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым: Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под СимферополемВ Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом
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РИА Новости Крым
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происшествия, трасса м-4 "дон", общество, новости
На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно

Автобус Геленджик - Ростов-на-Дону сгорел на трассе М-4 "Дон": подробности

19:45 28.06.2023
 
© МВД по Республике АдыгеяНа трассе М-4 "Дон" сгорел рейсовый автобус
На трассе М-4 Дон сгорел рейсовый автобус
© МВД по Республике Адыгея
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На федеральной автодороге М-4 "Дон" сгорел рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Геленджика в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило около 16 часов 30 минут в среду. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники экстренных служб.
"Предварительно установлено, что во время движения пассажирский автобус первоначально задымился. В этот момент в нем находилось около 10 пассажиров. Водитель экстренно остановил транспортное средство. Все находившиеся в нем люди успели его покинуть", – говорится в сообщении.
В течение короткого времени автобус сгорел полностью, при этом никто не пострадал.
Полиция Адыгеи начала проверку по факту возгорания. Специалисты изучат все обстоятельства происшествия, в том числе технического характера, повлекшие за собой возгорание транспортного средства. Движение на данном участке М-4 не перекрывалось.
© МВД по Республике АдыгеяНа трассе М-4 "Дон" сгорел рейсовый автобус
На трассе М-4 Дон сгорел рейсовый автобус
© МВД по Республике Адыгея
На трассе М-4 "Дон" сгорел рейсовый автобус
Ранее в Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе двое детей.
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