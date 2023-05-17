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Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске
Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске
Подросток и двое взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Крымске, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T13:39
2023-05-17T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Подросток и двое взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Крымске, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.ДТП произошло в среду утром на улице Ленина. По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ" не уступил дорогу легковому автомобилю Kia Spectra.Ранее в Крыму в аварии с участием школьного автобуса пострадали шестеро детей и двое взрослых. ДТП произошло в районе поселка Краснокаменка. По предварительным данным, автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. Республиканские МВД и прокуратура выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе маршрутка врезалась в дерево: много пострадавшихПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в КрымуМассовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно
https://crimea.ria.ru/20230505/15-chelovek-postradali-v-dtp-s-marshrutkoy-v-sevastopole-1128569124.html
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кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, общество, новости, транспорт
Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске

Госавтоинспекция Кубани: три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске

13:39 17.05.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Подросток и двое взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Крымске, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
ДТП произошло в среду утром на улице Ленина. По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ" не уступил дорогу легковому автомобилю Kia Spectra.
"В результате аварии пострадали 17-летняя пассажирка автобуса, ее госпитализировали, а также 25-летний водитель иномарки и его 32-летний пассажир. Первому назначено амбулаторное лечение, второй с травмами госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Ранее в Крыму в аварии с участием школьного автобуса пострадали шестеро детей и двое взрослых. ДТП произошло в районе поселка Краснокаменка. По предварительным данным, автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. Республиканские МВД и прокуратура выясняют все обстоятельства случившегося.
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КубаньКраснодарский крайПроисшествияДТПОбществоНовостиТранспорт
 
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