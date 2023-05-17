https://crimea.ria.ru/20230517/tri-cheloveka-postradali-v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-v-krymske-1128773463.html

Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске

Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске

Подросток и двое взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Крымске, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T13:39

2023-05-17T13:39

2023-05-17T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Подросток и двое взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Крымске, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.ДТП произошло в среду утром на улице Ленина. По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ" не уступил дорогу легковому автомобилю Kia Spectra.Ранее в Крыму в аварии с участием школьного автобуса пострадали шестеро детей и двое взрослых. ДТП произошло в районе поселка Краснокаменка. По предварительным данным, автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. Республиканские МВД и прокуратура выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе маршрутка врезалась в дерево: много пострадавшихПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в КрымуМассовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно

https://crimea.ria.ru/20230505/15-chelovek-postradali-v-dtp-s-marshrutkoy-v-sevastopole-1128569124.html

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, общество, новости, транспорт