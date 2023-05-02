https://crimea.ria.ru/20230502/podrostok-za-rulem-podrobnosti-dtp-s-nesovershennoletnimi-v-krymu-1128474768.html

Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму

Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму

Прокуратура Крыма начала проверку в связи с аварией в Бахчисарайском районе, где пострадали несовершеннолетние. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T11:52

2023-05-02T11:52

2023-05-02T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с аварией в Бахчисарайском районе, где пострадали несовершеннолетние. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства за рулем машины находился 16-летний подросток. Ранее сообщалось о том, что в Бахчисарайском районе ВАЗ улетел в кювет и перевернулся, в результате госпитализированы двое несовершеннолетних. Как уточнили в МВД по РК авария произошла 1 мая в 18.55 неподалеку от села Куйбышево. 16-летний водитель и 13-летний пассажир получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.Правоохранители ведут проверку по факту ДТП, прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия, в том числе, при которых подросток получил доступ к автомобилю.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человекаСмертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭПГражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП

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