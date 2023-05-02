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Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму
Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму
Прокуратура Крыма начала проверку в связи с аварией в Бахчисарайском районе, где пострадали несовершеннолетние. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T11:52
2023-05-02T12:15
дтп
прокуратура республики крым
крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
бахчисарайский район
бахчисарай
общество
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с аварией в Бахчисарайском районе, где пострадали несовершеннолетние. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства за рулем машины находился 16-летний подросток. Ранее сообщалось о том, что в Бахчисарайском районе ВАЗ улетел в кювет и перевернулся, в результате госпитализированы двое несовершеннолетних. Как уточнили в МВД по РК авария произошла 1 мая в 18.55 неподалеку от села Куйбышево. 16-летний водитель и 13-летний пассажир получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.Правоохранители ведут проверку по факту ДТП, прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия, в том числе, при которых подросток получил доступ к автомобилю.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человекаСмертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭПГражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП
https://crimea.ria.ru/20230502/v-krymu-vaz-sletel-v-kyuvet-i-perevernulsya---postradali-deti-1128473480.html
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Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму

Прокуратура Крыма: подросток за рулем ВАЗа на скорости слетел с дороги и перевернулся

11:52 02.05.2023 (обновлено: 12:15 02.05.2023)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с аварией в Бахчисарайском районе, где пострадали несовершеннолетние. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства за рулем машины находился 16-летний подросток.
Ранее сообщалось о том, что в Бахчисарайском районе ВАЗ улетел в кювет и перевернулся, в результате госпитализированы двое несовершеннолетних.
"К настоящему времени установлено, что 1 мая 2023 года, подросток 2007 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21011, двигался между селами Куйбышево и Высокое, не выбрал безопасную скорость, после чего автомобиль съехал с дороги, опрокинулся, врезавшись в дерево", - сказано в сообщении прокуратуры.
Как уточнили в МВД по РК авария произошла 1 мая в 18.55 неподалеку от села Куйбышево. 16-летний водитель и 13-летний пассажир получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.
Правоохранители ведут проверку по факту ДТП, прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия, в том числе, при которых подросток получил доступ к автомобилю.
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