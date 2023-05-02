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Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека

Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека

Три человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T11:10

2023-05-02T11:10

2023-05-02T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Три человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города-героя.ДТП произошло во вторник утром в севастопольском регионе. 37-летний водитель автомобиля Lada Priora при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который двигался во встречном направлении прямо. В результате произошло столкновение.Как сообщалось, в Черноморском районе в результате столкновения ВАЗа с деревом и опорой ЛЭП погибли два человека. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погибНе подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗаГрузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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