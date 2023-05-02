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Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека
Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека
Три человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T11:10
2023-05-02T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Три человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города-героя.ДТП произошло во вторник утром в севастопольском регионе. 37-летний водитель автомобиля Lada Priora при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который двигался во встречном направлении прямо. В результате произошло столкновение.Как сообщалось, в Черноморском районе в результате столкновения ВАЗа с деревом и опорой ЛЭП погибли два человека. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погибНе подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗаГрузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК
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4.7
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Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека

МВД: три человека пострадали в ДТП на автодороге Симферополь-Севастополь

11:10 02.05.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП на трассе Симферополь - Бахчисарай - Севастополь
ДТП на трассе Симферополь - Бахчисарай - Севастополь
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Три человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города-героя.
ДТП произошло во вторник утром в севастопольском регионе. 37-летний водитель автомобиля Lada Priora при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который двигался во встречном направлении прямо. В результате произошло столкновение.
"В результате ДТП три пассажира автомобиля Lada Priora с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение. Состояние опьянения у водителей не установлено", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось, в Черноморском районе в результате столкновения ВАЗа с деревом и опорой ЛЭП погибли два человека. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.
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