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Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа
Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа
В Крыму водитель автомобиля ВАЗ сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток со сложным переломом доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T20:59
2023-04-30T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму водитель автомобиля ВАЗ сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток со сложным переломом доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Уточняется, что авария произошла в субботу, 29 апреля, около 16 часов на выезде из села в Ленинском районе республики.От столкновения автомобиль ВАЗ съехал с проезжей части влево в придорожный кювет.А велосипедист был доставлен в Керченскую городскую больницу, где у юного керчанина диагностировали оскольчатый перелом левой голени.По факту дорожного происшествия с пострадавшим несовершеннолетним сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Ленинскому району проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.Ранее ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Кировском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с пескомСмертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
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Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа
МВД: в Ленинском районе Крыма ВАЗ сбил юного велосипедиста и улетел в кювет
20:59 30.04.2023 (обновлено: 21:02 30.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму водитель автомобиля ВАЗ сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток со сложным переломом доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Уточняется, что авария произошла в субботу, 29 апреля, около 16 часов на выезде из села в Ленинском районе республики.
"15-летний велосипедист ехал в направлении населенного пункта, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не подал сигнал рукой. В это время водитель идущего в попутном направлении "ВАЗ-2114" вышел на обгон и допустил наезд на него", – говорится в сообщении.
От столкновения автомобиль ВАЗ съехал с проезжей части влево в придорожный кювет.
А велосипедист был доставлен в Керченскую городскую больницу, где у юного керчанина диагностировали оскольчатый перелом левой голени.
По факту дорожного происшествия с пострадавшим несовершеннолетним сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Ленинскому району проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Кировском районе Крыма.
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