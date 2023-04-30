https://crimea.ria.ru/20230430/ne-podal-znak-rukoy-v-krymu-yunyy-velosipedist-popal-pod-kolesa-vaza-1128456758.html

Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа

Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа

В Крыму водитель автомобиля ВАЗ сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток со сложным переломом доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T20:59

2023-04-30T20:59

2023-04-30T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму водитель автомобиля ВАЗ сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток со сложным переломом доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Уточняется, что авария произошла в субботу, 29 апреля, около 16 часов на выезде из села в Ленинском районе республики.От столкновения автомобиль ВАЗ съехал с проезжей части влево в придорожный кювет.А велосипедист был доставлен в Керченскую городскую больницу, где у юного керчанина диагностировали оскольчатый перелом левой голени.По факту дорожного происшествия с пострадавшим несовершеннолетним сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Ленинскому району проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.Ранее ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Кировском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с пескомСмертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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