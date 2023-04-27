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В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41 - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41 - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
В Керчи 76-летний мужчина получил травму в результате падения в салоне маршрутного автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции города проводят проверку обстоятельств... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T11:19
2023-04-27T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Керчи 76-летний мужчина получил травму в результате падения в салоне маршрутного автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции города проводят проверку обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.Сообщается, 26 апреля около 18:00 в травмпункт Керченской городской больницы за медицинской помощью обратился мужчина 1947 года рождения. Пенсионер пояснил, что получил травмы во время падения в маршрутном автобусе марки "НЕФАЗ".По предварительной информации, инцидент произошел 26 апреля около 14:30 на улице Блюхера напротив дома № 3.С целью установления всех обстоятельств происшествия, сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.Ранее из автобуса №24 в Керчи на ходу выпал мальчик 12 лет. Ребенок с травмами был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиСтрашное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керчь, происшествия, дтп, мвд по республике крым, общество, новости
В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41

Полиция Керчи просит откликнуться очевидцев падения 76-летнего пенсионера в автобусе №41

11:19 27.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Керчи 76-летний мужчина получил травму в результате падения в салоне маршрутного автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции города проводят проверку обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Сообщается, 26 апреля около 18:00 в травмпункт Керченской городской больницы за медицинской помощью обратился мужчина 1947 года рождения. Пенсионер пояснил, что получил травмы во время падения в маршрутном автобусе марки "НЕФАЗ".
По предварительной информации, инцидент произошел 26 апреля около 14:30 на улице Блюхера напротив дома № 3.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом "НЕФАЗ" городского маршрута № 41 со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Буденного, затормозил, чтобы пропустить людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", – сообщили в ведомстве. В результате находившийся в салоне автобуса пожилой мужчина и упал и получил травмы.
С целью установления всех обстоятельств происшествия, сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее из автобуса №24 в Керчи на ходу выпал мальчик 12 лет. Ребенок с травмами был госпитализирован.
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