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В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41

В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41 - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41

В Керчи 76-летний мужчина получил травму в результате падения в салоне маршрутного автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции города проводят проверку обстоятельств... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T11:19

2023-04-27T11:19

2023-04-27T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Керчи 76-летний мужчина получил травму в результате падения в салоне маршрутного автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции города проводят проверку обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.Сообщается, 26 апреля около 18:00 в травмпункт Керченской городской больницы за медицинской помощью обратился мужчина 1947 года рождения. Пенсионер пояснил, что получил травмы во время падения в маршрутном автобусе марки "НЕФАЗ".По предварительной информации, инцидент произошел 26 апреля около 14:30 на улице Блюхера напротив дома № 3.С целью установления всех обстоятельств происшествия, сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.Ранее из автобуса №24 в Керчи на ходу выпал мальчик 12 лет. Ребенок с травмами был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиСтрашное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известно

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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