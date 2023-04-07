https://crimea.ria.ru/20230407/v-krymu-na-trasse-tavrida-oprokinulsya-kamaz-s-peskom-1128051342.html

В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком

В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком

Груженый песком "КамАЗ" опрокинулся на трассе "Таврида" в Симферопольском районе, водителя доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T19:18

2023-04-07T19:18

2023-04-07T19:45

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

трасса таврида

симферопольский район

мвд по республике крым

происшествия

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128051586_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5baa4664e63074f58ad06826d6839b1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Груженый песком "КамАЗ" опрокинулся на трассе "Таврида" в Симферопольском районе, водителя доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в пятницу вечером в районе села Донское."Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "КамАЗ", двигаясь со стороны Керчи в направлении Севастополя, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.Согласно данным ресурса "Яндекс.Пробки", из-за аварии на трассе между Симферополем и Донским образовался длинный затор в сторону Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь встал в 9-балльных пробкахВ Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклистаРебенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, симферопольский район, мвд по республике крым, происшествия, крым, новости крыма