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В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
Груженый песком "КамАЗ" опрокинулся на трассе "Таврида" в Симферопольском районе, водителя доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T19:18
2023-04-07T19:45
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дтп
дтп в крыму и севастополе
трасса таврида
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Груженый песком "КамАЗ" опрокинулся на трассе "Таврида" в Симферопольском районе, водителя доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в пятницу вечером в районе села Донское."Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "КамАЗ", двигаясь со стороны Керчи в направлении Севастополя, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.Согласно данным ресурса "Яндекс.Пробки", из-за аварии на трассе между Симферополем и Донским образовался длинный затор в сторону Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь встал в 9-балльных пробкахВ Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклистаРебенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, симферопольский район, мвд по республике крым, происшествия, крым, новости крыма
В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком

МВД: на трассе "Таврида" в Крыму "КамАЗ" опрокинулся на бок

19:18 07.04.2023 (обновлено: 19:45 07.04.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
В Крыму на трассе Таврида опрокинулся КамАЗ с песком
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Груженый песком "КамАЗ" опрокинулся на трассе "Таврида" в Симферопольском районе, водителя доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла в пятницу вечером в районе села Донское.
"Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "КамАЗ", двигаясь со стороны Керчи в направлении Севастополя, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.
© МВД по Республике КрымВ Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
В Крыму на трассе Таврида опрокинулся КамАЗ с песком
© МВД по Республике Крым
В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
Согласно данным ресурса "Яндекс.Пробки", из-за аварии на трассе между Симферополем и Донским образовался длинный затор в сторону Керчи.
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