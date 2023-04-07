https://crimea.ria.ru/20230407/simferopol-vstal-v-9-balnykh-probkakh-1128048533.html
Симферополь встал в 9-балльных пробках
Симферополь встал в 9-балльных пробках - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Симферополь встал в 9-балльных пробках
Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов. РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T17:39
2023-04-07T17:39
2023-04-07T17:45
ситуация на дорогах крыма
симферополь
транспорт
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов.Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Потемкинская, Ленина, Александра Невского, Павленко, Троллейбусная, Гагарина, Ким, Гоголя, Кечкеметская. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Севастопольская, Толстого, Самокиша, Маяковского, Жуковского, Екатерининская. Здесь дороги "горят" красным цветом.Также онлайн-сервис сообщает, что аварии произошли на улице Гагарина и Москольце. На этих участках также зафиксированы серьезные заторы. Дорожную обстановку осложняют и ремонтные работы, они проводятся на Объездной дороге и Ялтинском шоссе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогуКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, транспорт, пробки в симферополе, застроенный крым: проблема и поиск решений, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе
Симферополь встал в 9-балльных пробках
В Симферополе в пятницу вечером образовались 9-балльные пробки
17:39 07.04.2023 (обновлено: 17:45 07.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов.
Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Потемкинская, Ленина, Александра Невского, Павленко, Троллейбусная, Гагарина, Ким, Гоголя, Кечкеметская. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет.
"Стоят" также улицы Севастопольская, Толстого, Самокиша, Маяковского, Жуковского, Екатерининская. Здесь дороги "горят" красным цветом.
Сложная ситуация сложилась на Объездной автодороге. В районе развилки на Киевскую произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в результате чего движение по автодороге буквально парализовано. Пробка растянулась на километры в обе стороны от места аварии, дорога окрашена в бордовый цвет. По сообщениям автомобилистов, движения по дороге практически нет, этот участок лучше объезжать.
Также онлайн-сервис сообщает, что аварии произошли на улице Гагарина и Москольце. На этих участках также зафиксированы серьезные заторы. Дорожную обстановку осложняют и ремонтные работы, они проводятся на Объездной дороге и Ялтинском шоссе.
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