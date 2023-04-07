https://crimea.ria.ru/20230407/simferopol-vstal-v-9-balnykh-probkakh-1128048533.html

Симферополь встал в 9-балльных пробках

Симферополь встал в 9-балльных пробках - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Симферополь встал в 9-балльных пробках

Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов. РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T17:39

2023-04-07T17:39

2023-04-07T17:45

ситуация на дорогах крыма

симферополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов.Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Потемкинская, Ленина, Александра Невского, Павленко, Троллейбусная, Гагарина, Ким, Гоголя, Кечкеметская. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Севастопольская, Толстого, Самокиша, Маяковского, Жуковского, Екатерининская. Здесь дороги "горят" красным цветом.Также онлайн-сервис сообщает, что аварии произошли на улице Гагарина и Москольце. На этих участках также зафиксированы серьезные заторы. Дорожную обстановку осложняют и ремонтные работы, они проводятся на Объездной дороге и Ялтинском шоссе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогуКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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