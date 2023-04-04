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В Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста
В Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости Крым, 04.04.2023
В Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста
В Севастополе в результате столкновения с кроссовером погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T19:37
2023-04-04T19:37
2023-04-04T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в результате столкновения с кроссовером погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Авария произошла во вторник около половины пятого вечера на проспекте Генерала Острякова. По данным правоохранителей, водитель кроссовера Mercedes-Benz при развороте не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который шел в попутном направлении. Столкновения избежать не удалось.От полученных травм водитель мотоцикла 1995 года рождения скончался в машине скорой помощи на месте аварии. Водитель иномарки направлен в медучреждение для определения наличия либо отсутствия состояния опьянения, уточнили в ведомстве.На месте аварии работают правоохранители.Накануне, 3 апреля, в прокуратуре Севастополя взяла на контроль проверку по факту ДТП на "зебре", в котором пострадал 12-летний мальчик. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговорВ Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенкаРезонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд
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В Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста
Мотоциклист погиб при столкновении с кроссовером в Севастополе