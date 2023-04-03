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Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о пьяном ДТП на "зебре" - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о пьяном ДТП на "зебре"
Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о пьяном ДТП на "зебре" - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о пьяном ДТП на "зебре"
Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку по факту ДТП на "зебре", в котором пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T12:10
2023-04-03T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку по факту ДТП на "зебре", в котором пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее севастопольские правоохранители начали проверку по факту наезда на подростка на регулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля был пьян и хотел скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. По данным прокуратуры, мальчик получил ушиб стопы, доставлен в больницу, где получил помощь и был отправлен домой. Сбивший его мужчина, как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за административные правонарушения в области дорожного движения."В отношении водителя возбуждены производства об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", - перечислили в надзорном ведомстве.Ход и результаты административного расследования находятся на контроле прокуратуры города.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТПСмертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиПьяная женщина за рулем иномарки опрокинула машину с ребенком
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура города севастополя, севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма, новости
Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о пьяном ДТП на "зебре"

Прокуратура контролирует ход проверки по факту пьяного ДТП на "зебре" в Севастополе

12:10 03.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку по факту ДТП на "зебре", в котором пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее севастопольские правоохранители начали проверку по факту наезда на подростка на регулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля был пьян и хотел скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами.
По данным прокуратуры, мальчик получил ушиб стопы, доставлен в больницу, где получил помощь и был отправлен домой. Сбивший его мужчина, как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за административные правонарушения в области дорожного движения.
"В отношении водителя возбуждены производства об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", - перечислили в надзорном ведомстве.
Ход и результаты административного расследования находятся на контроле прокуратуры города.
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