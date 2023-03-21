https://crimea.ria.ru/20230321/pyanaya-zhenschina-za-rulem-inomarki-oprokinula-mashinu-s-rebenkom-1127679613.html

Пьяная женщина за рулем иномарки опрокинула машину с ребенком

Пьяная женщина за рулем иномарки опрокинула машину с ребенком - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Пьяная женщина за рулем иномарки опрокинула машину с ребенком

Полиция Севастополя проводит проверку обстоятельств ДТП с опрокидыванием иномарки, за рулем которой предположительно была пьяная женщина, а в салоне –... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку обстоятельств ДТП с опрокидыванием иномарки, за рулем которой предположительно была пьяная женщина, а в салоне – малолетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.Как сообщили в полиции, инцидент произошел накануне вечером, в темное врем суток. 42-летняя женщина ща рулем легкового автомобиля Mazda, двигаясь по улице Багрия, не выбрала безопасную дистанцию до впереди идущей машины и потеряла контроль над своей – произошло опрокидывание.На видео, предоставленном полицией, видно, как на высокой скорости автомобиль опрокидывается и продолжает свое движение по трассе на крыше до тех пор, пока его не останавливает бордюр у края проезжей части.По счастливой случайности маленький пассажир не пострадал, хотя не был пристегнут и сидел без удерживающего устройства, как это полагается детям до 7 лет.Забрав ребенка, с места происшествия водитель скрылась до приезда полиции. Правоохранители вскоре нашли ее и, зная от очевидцев аварии, что женщина "имела явные признаки опьянения" потребовали пройти соответствующее медицинское освидетельствование – она отказалась.В отношении виновницы ДТП составлены протоколы по четырем статьям Кодекса об административных нарушениях РФ, включая невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего инцидента.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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