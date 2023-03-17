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Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП
Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП
В Севастополе осудят местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T12:59
2023-03-17T13:00
ситуация на дорогах крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Уточняется, что инцидент произошел вечером на улице Бориса Михайлова. По версии следствия, 38-летний водитель сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу."Пострадавшая была экстренно госпитализирована, но от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", – сообщили в ведомстве.В ходе расследования было установлено, что в момент ДТП водитель был пьян. Кроме того, он значительно превысил допустимую скорость движения.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На время следствия он помещен под домашний арест.В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением рассматриваются в суде. Злоумышленнику грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.Ранее севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который насмерть сбил пешехода вечером 1 января.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму внедорожник сбил пешехода в наушникахПолиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщинуПьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
https://crimea.ria.ru/20230309/dtp-s-perevertyshem-v-yalte-postradali-8-letniy-rebenok-i-vzroslyy-1127437023.html
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РИА Новости Крым
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Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП

В Севастополе осудят водителя за смертельный наезд на пенсионерку на пешеходном переходе

12:59 17.03.2023 (обновлено: 13:00 17.03.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что инцидент произошел вечером на улице Бориса Михайлова. По версии следствия, 38-летний водитель сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Пострадавшая была экстренно госпитализирована, но от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", – сообщили в ведомстве.
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В ходе расследования было установлено, что в момент ДТП водитель был пьян. Кроме того, он значительно превысил допустимую скорость движения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На время следствия он помещен под домашний арест.
В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением рассматриваются в суде. Злоумышленнику грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Ранее севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который насмерть сбил пешехода вечером 1 января.
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